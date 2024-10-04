Рядом с одесским домом «с одной стеной» возобновились строительные работы?

Почему возобновились? Напомним, в далеком уже 2017 году они здесь начались. Активисты тогда встали на защиту дома с известной оптической иллюзией, с которым мы могли расстаться.

Позже «Одесская жизнь» сообщала, что «недострой» так и остался недостроем.

А тут ― снова «свеженькая новость»: дом с одной стеной опять хотят уничтожить: там начались какие-то работы.

Мы ― на этом месте. Тишина… Но, как рассказывает местная жительница, рабочие уже установили навес на соседнем одноэтажном здании ― рядом с «плоским домом».

― Скорее всего, теперь начнется строительство, ― говорит женщина…

Но ведь мы застали только тишину… Хотя навес таки есть… Женщина была права: работы начали. Но…

Начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) ОМР Александр Авдеев по этому поводу сегодня, 4 октября 2024 года, сообщил:

«Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области выдано разрешение на выполнение строительных работ по реконструкции домовладения еще в марте 2011 года.

Нашим управлением ГАСК города было запрещено проводить эти работы еще в сентябре 2017 года. Мы вручили заказчику строительства и генеральному подрядчику предписания о приостановлении выполнения строительных работ. Однако недавно мы зафиксировали: здесь начали устраивать деревянные и металлические элементы навеса.

4 октября по результатам проведенного комиссионного обследования инспекторами ГАСК вместе с Приморской районной администрацией, Департаментами по благоустройству города и земельных ресурсов, а также КП «ЖКС «Порто-Франковский» 04.10.2024 о нарушении составлен акт. Все материалы переданы в Приморскую администрацию. Пока ждем распоряжения на демонтаж самовольно устроенных элементов и конструкций».

Заходим в тот же дом под номером шесть… Тишина тишиной, но вот видим и два свеженьких документа. Документы и все остальное мы зафиксировали (смотрите наши фото).

Чиновники, как видите, выписали предписание о демонтаже навеса на одноэтажном здании возле «дома-стены» и приостановке работ… Оба документа датированы четвертым октября этого года…

Так что выдыхаем с облегчением… На всякий случай добавлю: пока…

Фото автора

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