Одесситы смогут послушать стихи известных украинских поэтов и волонтеров

По информации организаторов, программа чтений будет включать в себя 14 литературно-дискуссионных событий, 8 из которых состоятся при поддержке Украинского института книги, а 6 – благодаря поддержке Фонда имени Роберта Боша.

Вход на все мероприятия – свободный, но с обязательной предварительной регистрацией, которую можно пройти, перейдя по ссылке.

Все события проходят в Международном культурном центре «UNION» по адресу: Одесса, ул. Троицкая, 43.

В чтениях примут участие такие известные литераторы и волонтеры, как Юрий Издрык, Андрей Любка, Игорь Померанцев, Ирина Целик, Ярина Черногуз, Александр Бойченко, Дмитрий Лазуткин, Богдан Логвиненко, Мирослав Лаюк, Александр Михед, Марьяна Савка, Татьяна Власова, Зоя Казанжи, Игорь Геращенко Дмитрий Журавель, Глеб Кучма, Андрей Хаецкий, Жанна Шарапова, Светлана Бондарь, Евгения Лопата.

Программа поэтических чтений Meridian Odesa 1-3 ноября 2024

Пятница, 1 ноября:

18:45: Официальное открытие II Поэтических чтений Meridian Odesa. Поздравительное слово – Святослав Померанцев, Евгения Лопата;

Официальное открытие II Поэтических чтений Meridian Odesa. Поздравительное слово – Святослав Померанцев, Евгения Лопата; 19:00: Вечер современной одесской поэзии. Участники и участницы – Игорь Геращенко, Марина Забуранная, Дмитрий Журавель, Глеб Кучма, Андрей Хаецкий, Жанна Шарапова.

Суббота, 2 ноября:

12:30–13:30: Презентация поэтического сборника Зои Казанжи «Марта и другие женщины»;

Презентация поэтического сборника Зои Казанжи «Марта и другие женщины»; 13:45–14:45: Презентация книг Александра Михеда «Живые. Понять украинскую литературу» и «Позывной для Иова»;

Презентация книг Александра Михеда «Живые. Понять украинскую литературу» и «Позывной для Иова»; 15:00–16:00: Презентация поэтического сборника Марьяны Савки «Навики нежные»;

Презентация поэтического сборника Марьяны Савки «Навики нежные»; 16:15–17:15: Презентация книги Андрея Любки «Война с тыльной стороны»;

Презентация книги Андрея Любки «Война с тыльной стороны»; 17:30–18:30: Поэтические чтения Татьяны Власовой;

Поэтические чтения Татьяны Власовой; 18:45–19:45: Презентация книги Богдана Логвиненко «Деокупация. Истории сопротивления украинцев»;

Презентация книги Богдана Логвиненко «Деокупация. Истории сопротивления украинцев»; 20:00–21:00: Литературный вечер Игоря Померанцева и Александра Бойченко: «Поэт и переводчик о почве, вине, эфире и эротике».

Воскресенье, 3 ноября:

13:30–14:30: Презентация поэтического сборника Дмитрия Лазуткина «Будем жить вечно»;

Презентация поэтического сборника Дмитрия Лазуткина «Будем жить вечно»; 14:45–15:45: Поэтические чтения Ярины Черногуз;

Поэтические чтения Ярины Черногуз; 16:00–17:00: Презентация будущего поэтического сборника Ирины Целик «Тонкий лед»;

Презентация будущего поэтического сборника Ирины Целик «Тонкий лед»; 17:15–18:15: Презентация книги Мирослава Лаюка «Бахмут»;

Презентация книги Мирослава Лаюка «Бахмут»; 18:30–19:30: Творческий вечер Александра Бойченко «За мгновение до…»;

Творческий вечер Александра Бойченко «За мгновение до…»; 19:45–20:45: Поэтические чтения Юрия Издрыка.

Вход на все мероприятия бесплатный, подчеркивают организаторы.

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