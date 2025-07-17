Ключевые моменты:

В Одессе частично или полностью демонтируют 8 домов, поврежденных российскими ударами;

Основание: решение комиссии по ЧС и экобезопасности;

Жильцам предоставят компенсации: через программу «еВідновлення» и жилищные сертификаты.

По словам мэра Геннадия Труханова, технические заключения по состоянию зданий были утверждены накануне комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Под снос частично попадут четыре дома вблизи вокзала и один — на ул. Средней. Полностью непригодными признаны часть дома и дом на ул. Новосельского, а также частный дом на ул. Виноградной.

Владельцам полностью разрушенного жилья рекомендовано обратиться за компенсацией через государственную программу «еВідновлення» и получить жилищные сертификаты.

Что касается пяти частично разрушенных зданий — городские власти будут оказывать поддержку в их восстановлении.

«Все наши действия — это не просто техническая реакция на последствия вражеских атак, а выражение ответственности перед людьми, которые потеряли крышу над головой. Городская власть продолжает искать ресурсы и партнеров — как среди государственных структур, так и среди международных организаций — чтобы оказать жизненно необходимую поддержку. Мы также мобилизуем внутренние резервы: специалистов, инфраструктуру, волонтерские инициативы, чтобы реагировать быстро и достойно», — прокомментировал Геннадий Труханов.

С начала полномасштабной войны в Одессе зафиксировано 3 232 поврежденных объекта, из которых 1 295 — жилые дома.

Ранее в Одессе согласовали снос домов, расположенных на улицах Скосной, Агрономической, Заднепровского и Николая Боровского. Все эти объекты признаны непригодными для проживания из-за последствий российских атак.

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