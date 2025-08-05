Ключевые моменты:

Восстановлена многоэтажка, которая была повреждена ракетным ударом в декабре 2023 года.

На восстановительные работы городские власти выделили более 4 миллионов гривен.

Детали и объемы работ

После ракетной атаки, произошедшей 29 декабря 2023 года, многоквартирный дом на улице Средней, 24 в Одессе подвергся значительным разрушениям — были повреждены фасад, кровля, окна, часть перекрытий и наружных конструкций. В результате обстрела пострадали жильцы, несколько человек получили ранения.

Восстановление дома осуществлялось под руководством городского Департамента хозяйства. Рабочие восстановили крышу, усилили несущие конструкции, выполнили внутренний и внешний ремонт. Особое внимание уделили системе молниезащиты, опорным стенам и оконным рамам. Благодаря проведенным работам, жители вернулись в свои дома.

Ремонт проводился за средства городского бюджета. Городской совет отметил, что сотрудничество жителей и коммунальных служб позволило выполнить необходимые работы в короткие сроки. В городе продолжается восстановление других поврежденных объектов социальной и жилой инфраструктуры.

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