Новости Одессы и Одесской области

Одесса — в ЮНЕСКО: что это значит и какие ограничения наложены на город

Одесса — в ЮНЕСКО: что это значит и какие ограничения наложены на город

Исторический центр Одессы спустя 14 лет наконец-то внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Включение в этот почетный перечень стало «щитом безопасности» для нашего города. Мир признал уникальную ценность Одессы и готов защитить «жемчужину и моря» от угрозы уничтожения рашистами.

Одесса — легендарный город, прославленный в кинематографе, литературе, искусстве. Ему посчастливилось уцелеть во время второй мировой. А сейчас над нашим городом вновь нависла угроза уничтожения.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО Одесса стремилась попасть, без малого, полтора десятилетия. Опасность разрушения нашего города во время войны «подтолкнула» этот процесс. Одессу внесли в список Всемирного наследия по ускоренной процедуре.

В список ЮНЕСКО внесена лишь часть Одессы

Потемкинская лестница

Потемкинская лестница. Фото Forbes.ua

Правда, под охрану ЮНЕСКО попали только часть центра Одессы и порт. Охранная зона ограничена следующими локациями:

  • аллея Суворовская;
  • пер.  Нахимова;
  • парк Шевченко;
  • спуск Карантинный;
  • спуск Польский;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Преображенская;
  • ул. Приморская;
  • ул. Садовая;
  • пл. Соборная;
  • ул. Торговая.

В этих границах расположены 42 памятника культурного наследия национального и местного значения. 

«Границы соответствуют оригинальной идее плана, по которому был основан город. Кроме того, большинство зданий и объектов, построенных в первой половине ХIХ века из аутентичного материала (ракушечника),  сосредоточены в этих границах»— говорится в номинации.

Внесение в список ЮНЕСКО дает доступ нашему городу к усиленной технической и финансовой международной помощи. Украина может ее запросить, чтобы обеспечить защиту Одессы. А в случае необходимости — помочь в восстановлении нашего города. 

Заявка в ЮНЕСКО была подана еще в 2009 году

Работа над материалами включения Одессы в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО началась еще в 2009 году. В ней приняли участие  специалисты Одесского горсовета и министерства культуры, дипломаты, одесские историки, филологи, краеведы.

Правда, нашему городу удалось попасть лишь в предварительный список. Где он и «завис» на 14 лет. Но в начале полномасштабной войны авторы проекта решили, что включение в список ЮНЕСКО Одессе может быть очень полезно. Одесситы вновь обратились в организацию. Огромную поддержку наш город получили тогда со стороны Италии. 

Параллельно с процессом включения исторического центра Одессы в список Всемирного наследия, с началом войны ЮНЕСКО напрямую помогала защищать культурное достояние нашего города. В частности, обеспечила ремонт повреждений, нанесенных в результате обстрелов Одесскому художественному музею и Музею современного искусства Одессы. С помощью ЮНЕСКО были оцифрованы почти 1000 произведений искусства и документальная коллекция Государственного архива Одесской области. Организация поставила оборудование для защиты памятников, украшающих улицы и площади нашего города.   

Внести Одессу в ЮНЕСКО мешала РФ

Нельзя сказать, что процедура внесения Одессы в список  Всемирного культурного наследия прошла гладко. Представители РФ во время сессии пытались внести поправку об исключении этого вопроса с повестки дня. А Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) в своих рекомендациях относительно досье внес в описание объекта информацию об основании Одессы «стратегическим решением императрицы Екатерины II». 

По этому поводу министр культуры Александр Ткаченко, мэр Геннадий Труханов и постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко заявили протест. И попросили организацию рассмотреть номинацию Одессы в список Всемирного наследия «без политики» и «пророссийских нарративов». 

Включение в список ЮНЕСКО: что это значит для Одессы

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО создан для сохранения мирового культурного достояния. И  включение в него — признание одесской украинской культуры.

Россияне же, играя в «цивилизованность», утверждают, что никогда не разрушают объекты, защищаемые ЮНЕСКО. 

— Мы рассуждали так, — рассказывает один из авторов проекта Николай Викнянский, — если говорят, что не разрушают объекты всемирного наследия, это может оградить центр нашего города. Если же разрушат — это дополнительные аргументы для наших дипломатов, почему нам нужно предоставлять оружие и ПВО. И демонстрация того, что у нас война с варварами, разрушающими всемирное наследие. Если же в результате атаки россиян в историческом центре будет разрушено здание, они и будут финансировать его восстановление. Суды нам поможет выиграть ЮНЕСКО. 

В мирное время бренд ЮНЕСКО позволит привлечь в Одессу туристов со всего мира, что будет способствовать развитию нашего города. 

К тому же, включение в список ЮНЕСКО поможет сохранить исторический центр Одессы от застройщиков и разрушений. Этот статус налагает на городские власти серьезные обязательства. Они не должны разрешать возведение новостроек в историческом центре. А старинные здания, расположенные здесь, позволено только ремонтировать и консервировать. Но ни в коем случае не сносить.

Запреты и ограничения от ЮНЕСКО

Кроме центральной части охранной территории выделена и буферная зона.  Здесь тоже очень много запретов. В частности, высотность новых домов не должна нарушать городской пейзаж, изменять плотность населения. Так что эти правила задают направление развития Одессы на 10-30 лет вперед. 

ЮНЕСКО может и отозвать статус. Поэтому международное законодательство следует обязательно выполнять.

В Ливерпуле, к примеру, перестроили исторический  центр. И город со скандалом из списка  «попросили».

Надеемся, Одесса дурной пример не повторит.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить