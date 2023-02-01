Одесса — в ЮНЕСКО: что это значит и какие ограничения наложены на город

Исторический центр Одессы спустя 14 лет наконец-то внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Включение в этот почетный перечень стало «щитом безопасности» для нашего города. Мир признал уникальную ценность Одессы и готов защитить «жемчужину и моря» от угрозы уничтожения рашистами.

Одесса — легендарный город, прославленный в кинематографе, литературе, искусстве. Ему посчастливилось уцелеть во время второй мировой. А сейчас над нашим городом вновь нависла угроза уничтожения.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО Одесса стремилась попасть, без малого, полтора десятилетия. Опасность разрушения нашего города во время войны «подтолкнула» этот процесс. Одессу внесли в список Всемирного наследия по ускоренной процедуре.

В список ЮНЕСКО внесена лишь часть Одессы

Правда, под охрану ЮНЕСКО попали только часть центра Одессы и порт. Охранная зона ограничена следующими локациями:

аллея Суворовская;

пер. Нахимова;

парк Шевченко;

спуск Карантинный;

спуск Польский;

ул. Жуковского;

ул. Преображенская;

ул. Приморская;

ул. Садовая;

пл. Соборная;

ул. Торговая.

В этих границах расположены 42 памятника культурного наследия национального и местного значения.

«Границы соответствуют оригинальной идее плана, по которому был основан город. Кроме того, большинство зданий и объектов, построенных в первой половине ХIХ века из аутентичного материала (ракушечника), сосредоточены в этих границах»— говорится в номинации.

Внесение в список ЮНЕСКО дает доступ нашему городу к усиленной технической и финансовой международной помощи. Украина может ее запросить, чтобы обеспечить защиту Одессы. А в случае необходимости — помочь в восстановлении нашего города.

Заявка в ЮНЕСКО была подана еще в 2009 году

Работа над материалами включения Одессы в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО началась еще в 2009 году. В ней приняли участие специалисты Одесского горсовета и министерства культуры, дипломаты, одесские историки, филологи, краеведы.

Правда, нашему городу удалось попасть лишь в предварительный список. Где он и «завис» на 14 лет. Но в начале полномасштабной войны авторы проекта решили, что включение в список ЮНЕСКО Одессе может быть очень полезно. Одесситы вновь обратились в организацию. Огромную поддержку наш город получили тогда со стороны Италии.

Параллельно с процессом включения исторического центра Одессы в список Всемирного наследия, с началом войны ЮНЕСКО напрямую помогала защищать культурное достояние нашего города. В частности, обеспечила ремонт повреждений, нанесенных в результате обстрелов Одесскому художественному музею и Музею современного искусства Одессы. С помощью ЮНЕСКО были оцифрованы почти 1000 произведений искусства и документальная коллекция Государственного архива Одесской области. Организация поставила оборудование для защиты памятников, украшающих улицы и площади нашего города.

Внести Одессу в ЮНЕСКО мешала РФ

Нельзя сказать, что процедура внесения Одессы в список Всемирного культурного наследия прошла гладко. Представители РФ во время сессии пытались внести поправку об исключении этого вопроса с повестки дня. А Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) в своих рекомендациях относительно досье внес в описание объекта информацию об основании Одессы «стратегическим решением императрицы Екатерины II».

По этому поводу министр культуры Александр Ткаченко, мэр Геннадий Труханов и постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко заявили протест. И попросили организацию рассмотреть номинацию Одессы в список Всемирного наследия «без политики» и «пророссийских нарративов».

Включение в список ЮНЕСКО: что это значит для Одессы

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО создан для сохранения мирового культурного достояния. И включение в него — признание одесской украинской культуры.

Россияне же, играя в «цивилизованность», утверждают, что никогда не разрушают объекты, защищаемые ЮНЕСКО.

— Мы рассуждали так, — рассказывает один из авторов проекта Николай Викнянский, — если говорят, что не разрушают объекты всемирного наследия, это может оградить центр нашего города. Если же разрушат — это дополнительные аргументы для наших дипломатов, почему нам нужно предоставлять оружие и ПВО. И демонстрация того, что у нас война с варварами, разрушающими всемирное наследие. Если же в результате атаки россиян в историческом центре будет разрушено здание, они и будут финансировать его восстановление. Суды нам поможет выиграть ЮНЕСКО.

В мирное время бренд ЮНЕСКО позволит привлечь в Одессу туристов со всего мира, что будет способствовать развитию нашего города.

К тому же, включение в список ЮНЕСКО поможет сохранить исторический центр Одессы от застройщиков и разрушений. Этот статус налагает на городские власти серьезные обязательства. Они не должны разрешать возведение новостроек в историческом центре. А старинные здания, расположенные здесь, позволено только ремонтировать и консервировать. Но ни в коем случае не сносить.

Запреты и ограничения от ЮНЕСКО

Кроме центральной части охранной территории выделена и буферная зона. Здесь тоже очень много запретов. В частности, высотность новых домов не должна нарушать городской пейзаж, изменять плотность населения. Так что эти правила задают направление развития Одессы на 10-30 лет вперед.

ЮНЕСКО может и отозвать статус. Поэтому международное законодательство следует обязательно выполнять.

В Ливерпуле, к примеру, перестроили исторический центр. И город со скандалом из списка «попросили».

Надеемся, Одесса дурной пример не повторит.