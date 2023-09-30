Что одесситы читают во время войны: о результатах конкурса «Книголюб»

Над входом в библиотеку фараона Рамзеса II висела табличка: «Лекарство для души». Может ли чтение стать антистрессом во время войны и для чего нужен конкурс читательских рецензий, мы узнавали в Одесской национальной научной библиотеке.

Что такое конкурс «Книголюб»

Конкурс читательских рецензий «Книголюб» стартовал в 2011 году благодаря инициативе Ротари-клуба «Одесса-Ришелье». Цель его — привлечение активной читательской аудитории, стремящейся выразить свои мысли и впечатления от прочитанных книг.

Начался конкурс 27 апреля. В этот день в 1830 году в Одесской национальной научной библиотеке заработал читальный зал. Длится соревнование полгода: читатели присылают свои рецензии, жюри подводит итоги. И 30 сентября — во Всеукраинский день библиотек — называет победителей. Авторы лучших рецензий награждаются денежными премиями. Все участники конкурса — призами.

— Суммы премий не оглашаются. Но когда победители-студенты открывали эти конверты, я видела, что они приятно удивлены, — поделилась генеральный директор ОННБ Ирина Бирюкова.

Научная библиотека в спальном районе

Не смогла остановить читателей даже война. Правда, с начала полномасштабного вторжения конкурс «Книголюб» проводился в филиале библиотеки на улице Академика Филатова.

— В первые месяцы широкомасштабного вторжения большинство учреждений культуры было закрыто. Но в филиале на Филатова есть настоящее бомбоубежище. И этот читальный зал работал без выходных, — вспоминает Ирина Бирюкова. — Библиотека была необходима людям. Мы перевели туда часть периодики, интернет. Огромным оказался спрос и на художественную, детскую литературу.

— Девчата там даже буккроссинг организовали, — рассказывает координатор конкурса «Книголюб» Валентина Клейнбурд. — Дети берут домой читать книги — приносят взамен другие.

Рецензии на новинки и классику

В 2023-м в конкурсе участвует много молодежи. Для студентов сотрудники ОННБ устраивают экскурсии по старейшей публичной библиотеке нашей страны.

И в этом году число книголюбов-рецензентов по сравнению с прошлым выросло на 50%. Сегодня их более сотни. Причем рецензии присылают даже из Германии и Польши — вынужденные украинские переселенцы. И в эти дни, считает Ирина Бирюкова, «Книголюб», кроме прочего, стал связующим звеном между украинскими издателями и читателями.

— В прошлом году издательская база очень сильно пострадала. И мы боялись, что вообще окажемся в вакууме — когда новых книг просто нет, — не скрывает Ирина Александровна. — Человек, который активно читает, хочет видеть «свежие» книги. А если читателя книга затронула, он, как правило, хочет поделиться своим впечатлением.

Рецензии бывают разные. Есть — на две-три страницы: профессора пишут серьезные отзывы на научные монографии. Есть — на одну страницу: просто эмоциональный отклик на произведение. Такие отзывы пишет, как правило, молодежь. А самому «взрослому» рецензенту Сергею Малахову — за 70. Почтенный книголюб написал рецензию по «Энеиде».

Отзывы с фронта и из лицея

К конкурсу специалисты библиотеки подбирают книги самых разных жанров: мировые бестселлеры, научные и научно-популярные издания, публицистику, художественную литературу, детские книги.

— Есть даже книжка без текста «Желтый мотылек», получившая награду за лучший дизайн на международном фестивале «Книжный Арсенал», — рассказывает Валентина Клейнбурд. — У нас были студенты-дизайнеры, и она им очень понравилась — написали несколько отзывов.

— Книги стихов Лины Костенко пользуются очень большим спросом, наши читатели пишут на них отзывы. Один из откликов прислала 16-летняя Полина Басанская, ученица 11 класса Нерубайского академического лицея №2, — самая молодая из участников. Эмоциональный отзыв на «Триста стихов» Лины Костенко мы получили от ребят с фронта. Сергей Жадан с книгой «Интернат» и Станислав Асеев с книгой «Светлый путь: история одного концлагеря» стали авторами-лидерами по количеству отзывов участников конкурса. Сейчас книги Жадана и Асеева практически постоянно находятся на руках. Пользуется спросом публицистика. В основном берут ребята-студенты старших курсов — читают, анализируют.

— В самом начале широкомасштабного вторжения многие перестали читать. У людей был страшный стресс, — вспоминает Ирина Бирюкова. — И сейчас украинцы не спят, как правило, от сирен воздушных тревог. Но хотелось бы вспомнить то время, когда мы не могли уснуть из-за хорошей книги. Я бы хотела, чтобы сейчас литература как-то могла вытеснять ежедневную тревожность, связанную с войной. И чтение может стать такой альтернативой — если книга захватывает.

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