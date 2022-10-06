Где в Одессе можно продать старые книги?

В доме у каждого из нас есть старые и давно прочитанные книги. С какими-то из них мы не расстанемся ни за что, а какие-то, наоборот, согласны подарить или продать. Для этого существуют книжные комиссионки, правда, не каждую книгу там купят.

С началом войны многие магазины в Одессе закрылись. Книги можно приобрести или продать на стихийных книжных или блошиных рынках, но надежнее все-таки заниматься этим через специализированный книжный магазин. Кстати, для книгочеев в таких магазинах есть прекрасная возможность выбрать для себя что-то новенькое за небольшие деньги.

Сегодня в Одессе найти подобные магазины – большая проблема, однако один мы все-таки нашли. Принимают там разную литературу, но предпочтение отдают украинской и зарубежной классике, которую изучают в школах и вузах. Также у вас могут принять школьную или специальную литературу, но, опять же, в зависимости от спроса. Сдать в букинистический магазин или купить там также можно хорошие детективы или фантастику, изданные после 2000 года. А вот боевики, тем более лихих 1990-х годов, популярностью у читателей и покупателей не пользуются.

Что касается стоимости книг, то все зависит от их состояния, года издания и популярности. Расчет производится сразу, но на крупные суммы рассчитывать не стоит – все-таки книги в букинистический магазин сдают не новые.

Работает магазин со вторника по воскресенье, с 10:00 до 17:00. Выходной день – понедельник.

Куда обращаться?

Книжный магазин «Букинист». Адрес: проспект Добровольского, 114, рынок «Северный» (со стороны парка). Телефон (098) 404-34-98.

Ирина Сорокина

Фото Kadrof.ru

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