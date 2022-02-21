117 лет служения человечеству, или Кто такие ротарийцы и какова их миссия на Земле

Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир!

История спасения 12-летнего Тараса Семенюка из Дубно на Ровенщине поразила чуть ли не всю страну и объединила многих неравнодушных к чужому горю людей. Беда произошла с Тарасом в конце прошлого года. Парень взобрался на вагон грузового поезда, чтобы сделать селфи, и приблизился к высоковольтной контактной сети. Подростка ударило током, одежда загорелась и он упал на землю между вагонами. В крайне тяжелом состоянии обгоревшего мальчика отвезли в местную больницу, затем перевели в ожоговый центр в Ровно. Так началась борьба за жизнь ребенка. Медики определили, что у Тараса 90% ожогов тела. Надежду на спасение и выздоровление дала известная клиника в Бостоне в США и врач Геннадий Фузайлов (именно он в свое время спас Настю Овчар, как и других 69 детей из Украины). Бесплатно. И даже часть денег за перелет, обходившийся в 80 тысяч долларов, тоже он оплатил.

В Украине объявили сбор средств и начали подготовку соответствующих документов. А уже через две недели Тарас вместе с мамой специальным бортом полетел в Америку. Среди благотворителей, приложивших титанические усилия для спасения ребенка, и те, кто называют себя ротарийцами.

– Был поздний вечер, когда раздался звонок от коллеги-ротарийца Юрия Мельничука (Ротари Клуб Киев-Синерджи) с просьбой о помощи 12-летнему Тарасику, – вспоминает Тамара Недобор, член Ротари Клуба Киев-София. – А я в дороге, муж в больнице, дома больная мама и ребенок, но сразу включаюсь в процесс. Понимаю, что у Украины шансов спасти пострадавшего парня практически нет. Мы с Марией Ионовой, народной депутатом, были постоянно на связи, координировали действия. Надо было оперативно найти борт на Бостон, помочь с оформлением переводов бумаг для виз Тарасу и его маме, нотариально заверенные поручения и письма украинской больницы с выводами в бостонскую клинику и т.д.

Дальше подключилась Ольга Новицкая из Ротари Клуба Ровно. Вряд ли удалось хоть немного поспать Ольге и ее помощникам, но на следующий день все документы были готовы. Несмотря на разные перипетии, такая самоотдача, четкая координация и взаимопонимание между всеми участниками процесса привели к нужному результату. Ведь встал вопрос получения разрешения аэропорта, чтобы специальная бригада из другой страны со своим оборудованием могла беспрепятственно попасть на борт самолета, оформление выписки из больницы международного образца.

И вот 18 операций уже позади. Тараса Семенюка перевели из реанимации, и он может обходиться без спецкапсулы. Мама Оксана радостно сообщила, что сын открыл глаза. Женщина не устает благодарить благотворителей, говорит, постоянно молится за здоровье всех, кто помог ее сыну вернуться к жизни.

Через пару недель мальчика переведут на стационарное лечение. Надо будет каждый день приходить в клинику на процедуры. Поэтому украинские ротарийцы как раз в поиске жилья для семьи Семенюков неподалеку от больницы на месяц-полтора и ищут возможности финансово их поддержать, ведь каждый день пребывания в Соединенных Штатах требует больших средств. Во многом вызвались помогать ротарийцы Бостона. Сила Ротари как раз в единстве!

– Принцип Ротари – глобальное решение проблем, но так еще одна спасенная жизнь дает надежду на спасение всего мира, – убеждена ротарийка Тамара Недобор.

Кто такие ротарийцы?

Ротари Интернешнл – одна из самых мощных международных организаций, объединяющая более 1,4 миллиона лидеров бизнеса и представителей профессиональной элиты на всех континентах, в более чем 200 странах. Служение обществу выше личных интересов – таково духовное кредо каждого ротарийца. И это не просто высокие слова. Деятельность Ротари направлена, в частности, на преодоление таких позорных явлений на планете Земля, как бедность, болезни, голод, неграмотность, загрязнение окружающей среды и многие другие.

История Ротари началась с того, что в Чикаго в 1905 году собралось четверо небезразличных мужчин – горный инженер, продавец угля, портной и адвокат. Именно юрист Пол Харрис стал идеологическим вдохновителем организации. Его идея заключалась в стремлении развивать дух дружбы и солидарности в мире бизнеса больших городов. Вскоре к этой четверке присоединились новые члены, которые стали поочередно собираться по месту работы того или иного ротарийца, откуда возникла идея вращения и знак колеса. Впоследствии, кроме общения, у бизнесменов появилось желание служить обществу и проводить гуманитарные акции.

Так, первыми проектами, которые реализовали более ста лет назад ротарийцы, стали покупка лошади для местного священника и установление общественной туалета возле мэрии Чикаго.

Впоследствии Ротари Клубы стали появляться в других городах США, а с 1912 года они возникают за пределами страны – в Дублине, Виннипеге и Лондоне. Тогда же основали Международную Ассоциацию Ротари Клубов, которая впоследствии получила современное название Ротари Интернешнл. С тех пор ротарийское движение развивалось и укреплялось во всем мире. На сегодняшний день существует более 35 тысяч Клубов, которые вместе насчитывают более 1 млн 400 тысяч людей доброй воли, известных как ротарийцы.

Именно Клубы и являются основой Ротари Интернешнл. Каждый Клуб – это самостоятельная общественная организация, которая работает согласно действующему законодательству своей страны. В Ротари все руководящие должности выборны, ни одну из должностей, от президента Клуба до губернатора Дистрикта, и даже президента Ротари Интернешнл, ротариец не может занимать больше одного года. Ротарийский год начинается 1 июля и завершается 30 июня следующего года.

В Украине Ротари Клубов – 62. Вместе с Беларусью, где действуют четыре клуба, наши страны в административной структуре Ротари Интернешнл соединены в один Дистрикт 2232. А это в общей сложности более 1100 ротарийцев. Владимир Бондаренко, ныне стоящий во главе Дистрикта 2232, считает очень символичным, что его День рождения приходится на начало нового ротарийского года. Владимир – человек с большим жизненным опытом, успешный бизнесмен и один из «старожилов» ротарийского движения в Украине. Именно он стал инициатором основания Ротари Клуба Ивано-Франковска в 1994 году. Чартерную грамоту Клуб получил в 1995 году и успешно функционирует по сей день, претворяет в жизнь много важных проектов и программ. Особенно гордится Владимир Бондаренко тем, что благодаря ивано-франковским ротарийцам в местном перинатальном центре появился первый лапараскоп. Этот глобал-грант был на сумму около миллиона гривен.

Программы Ротари настолько разнообразны, что их трудно классифицировать или разделить по каким-либо категориям. Кроме того, различают программы Фонда Ротари, в частности, образовательные, гуманитарные, профессиональные. Самый большой, самый известный и известный глобальный проект, с которым прежде всего и ассоциируют Ротари – «Стоп Полио». В 1985 году Ротари бросила серьезный вызов опаснейшей болезни человечества – полиомиелиту, а в 1988 году образовала Глобальную инициативу борьбы с полио, которая сегодня включает Всемирную организацию здравоохранения, Центры США по контролю и профилактике заболеваний, Детский Фонд ЮНИСЕФ и Фонд Билла и Мелинды Гейтсов. Это ключевая глобальная кампания ротарийцев. За последние 20 лет количество случаев заболеваний удалось снизить на 99,99 процента!

Члены Ротари внесли 1,9 миллиарда долларов и бесчисленное количество волонтерских часов, чтобы защитить более 2,5 миллиарда юных жизней в 122 странах от парализующих болезней. И ротарийцы на этом не останавливаются. По крайней мере в Украине еще есть над чем работать – полиомиелит дает о себе знать.

Кстати, как не вспомнить и то, что именно благодаря личным пожертвованиям ротарийцев в 1945 году была проведена учредительная конференция ООН, куда были приглашены полсотни министров из разных стран. Теперь Ротари единственная из общественных организаций – член Организации Объединенных Наций, с правом голоса.

Несмотря на такую славную, более чем столетнюю историю (23 февраля этого года Ротари исполняется 117 лет), на множество разнообразных проектов планетарного масштаба, реализуемых, в частности, и у нас, в Украине, почему мы так мало знаем о Ротари?

Еще в 2006 году, когда слово «Ротари» в Украине говорили, так сказать, шепотом, ротарийка и в то время издательница украино-англоязычного журнала «Terra Ukrainiana» Тамара Недобор (тогда член РК Киев-Центр) инициировала и организовала первую ротарийскую пресс-конференцию в Киеве, чтобы сделать Ротари публичным

Да, добрые дела ротарийцы делают не ради пиара, не для того, чтобы заработать какие-то политические дивиденды, а по зову сердца. Ибо есть такие понятия, как социальная ответственность и служение сверх себя. Однако о проектах Ротари и ротарийцев следует рассказывать. Это пример для подражания, это возможность привлекать к решению неотложных проблем местные общины, государственные органы, общественные организации, меценатов и всех неравнодушных.

С метлами и лопатами и благими намерениями

Сад Ротари в самом центре украинской столицы начался с идеи «Давайте посадим дерево». Кристина Фамова, член Ротари Клуба Киев-Столица вспомнила о заброшенном сквере возле исторического центра Киева, на улице Прорезной, который только приходил в себя от попытки каких-то рестораторов еще раз установить так называемую «наливайку».

Когда Кристина Фамова получила все согласования с городскими властями и ротарийцы приехали на место, чтобы начать подготовительные работы по реконструкции сквера, их встретила враждебно настроенная группа лиц. «Представители местного самоуправления» – так они представились и решительно потребовали покинуть их территорию. Впоследствии выяснилось, что жители улицы Прорезной, уже умудренные горьким опытом, ведь пару лет назад под их окнами неизвестные предприниматели на месте многолетних деревьев вырыли огромный котлован под застройку, заподозрили в чем-то подобном и ротарийцев. Ввиду того, каких усилий и денег стоило местным жителям тогда отвоевать это самое место у влиятельных застройщиков, их можно было понять. Да и знали ли люди, кто такие ротарийцы?.. Каждого с метлой и лопатой они воспринимали с подозрением.

Все работы по обустройству парка пришлось на время свернуть, искали понимания. Наладить контакт удалось благодаря журналистам, тоже ротарийцам. Так, в газете «Украина молодая» вышла публикация об опыте борьбы и побед местного самоуправления киевлян. В то же время благотворители согласовали с жителями Прорезной и несколько усовершенствовали определенные элементы в реконструкции сквера. Замечания относительно сортов деревьев и размера скамеек, кстати, оказались вполне правильными.

Следовательно, Сад Ротари стал масштабным проектом, который объединил ротарийцев и Ротари Клубы со всей Украины, а также из Великобритании. Теперь в киевском сквере на Прорезной радуют жителей и гостей столицы современно обустроенные дорожки, высажены кусты и деревья, установлены ротарийские скамейки. Впереди еще несколько этапов развития Сада Ротари. А что местные? Радуются, даже прислали благодарственное письмо в адрес Ротари Клуба Киев-Столица.

Никогда не сдаваться!

1998 год. У нас дефицит инсулина. Когда зарубежные друзья спросили у полтавских ротарийцев, чем они могут помочь в реализации программ детского здоровья, Николай Гриценко, врач-хирург городской детской больницы, член Ротари Клуба Полтава без колебаний назвал самой актуальной именно проблему инсулина, в котором так нуждались дети, больные сахарным диабетом.

Полтавский Клуб подготовил все статистические данные и обоснование важности для Полтавы этого проекта и передал Клубам-спонсорам из городов Нюртинген (Германия) и Ингвиллер (Франция). Они, собрав средства, внесли свой вклад на половину нужной суммы, затем передали проект на дофинансирование в Ротари Интернешнл. Проект был поддержан на общую сумму 30 тысяч долларов.

В апреле 1999 года группа полтавских ротарийцев по приглашению иностранных друзей уехала во Францию. Французский Ротари Клуб организовал передачу полтавчанам прямо на производстве первой партии инсулина. Как это было важно! Более того, инсулин на то время Полтава получила только благодаря Ротари!

Преодолевая границы, полтавские ротарийцы лично привезли этот груз в городскую детскую клиническую больницу, где на учете находятся больные дети. В дальнейшем инсулин поступал из Франции ежегодно уже прямо в медучреждение. Его передача происходила всегда одинаково: в присутствии членов Ротари Клуба, врачей и родителей детей, больных сахарным диабетом. Согласно списку родители получали под собственноручную подпись нужные дозы. Родительской благодарности не было предела. Все документы, а также видеозаписи процесса передачи, полтавские ротарийцы передавали Клубам-партнерам как отчетность о выполнении программы. Проект продолжался 4 года. И так закладывался авторитет Ротари в Полтаве.

Сегодня ротарийцы воплощают в Украине очень много социально важных, масштабных программ, связанных почти со всеми сферами нашей жизни: медициной, образованием, экологией… «Дадим детям надежду на жизнь», «Открой свое сердце детям», «Сохраним жизнь каждой женщины для ее семьи», «Улыбка Украины», «Защити медика», «Делюсь дорогой», «Озеленение Украины», «Помощники Святого Николая». Mine Free Ukraine – это огромный проект по разминированию, который планируют реализовать ротарийцы в рамках развития мира в нашей стране.

– Этот важнейший проект по очистке прифронтовых украинских территорий от мин, инициированный швейцарским украинцем, ротарийцем Дирком Люстигом, сейчас находит поддержку во всем мире, – отмечает губернатор Дистрикта 2232 Владимир Бондаренко. – поддержал нас и нынешний Президент Ротари Интернешнл Шехар Мехта. Ведь миростроение – один из основополагающих принципов Ротари.

Верим, что нашу землю удастся освободить от смертоносного металла и она получит новый шанс на жизнь. Ротарийцы – не сдаются! Они одолели одну из самых страшных болезней человечества, победят и в этот раз.

Как часто мы цитируем высказывание Уинстона Черчилля о том, что никогда нельзя сдаваться?.. А знаете ли вы, что один из величайших политиков ХХ века тоже был ротарийцем?! Как и многие другие всемирно известные личности.

Кстати, Александр Абраменко, олимпийский чемпион-2018, завоевавший первую для Украины олимпийскую медаль в нынешнем Пекине – почетный член Ротари Клуба «Киев».

Ротари объединяет лучших!

Леся ДЖАДАН

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