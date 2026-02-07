Ключевые моменты:

Возвращение героев из Одесщины: 5 воинов освобождены из русского плена после почти 4 лет неволи.

Двое с пожизненными приговорами.

В общей сложности 157 украинцев вернулись домой.

Наконец-то дома

Глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал, что в рамках последнего обмена пленными домой вернулись пять воинов из Одесщины. Они почти четыре года находились в русском плену. Двое из них получили пожизненные сроки от фиктивных судов агрессора.

Сергей Георгиу, 49 лет, житель села Долинское. Командир автомобильного отделения взвода снабжения. Служил по контракту до полномасштабного вторжения. В декабре 2021-го отправили в Мариуполь, где попал в плен. С 2022 года считался пропавшим без вести. Почти 4 года неволи позади — дома ждут жена и два сына.

Владислав Обух, 25 лет. Боевой медик ДШУ из 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады. Захвачен в плен в марте 2022-го вблизи Авдеевки Донецкой области. После почти 4 лет в российских тюрьмах наконец-то вернулся в Черноморск.

Дмитрий Шалар, 25 лет. Военный 36-й отдельной бригады морской пехоты. Попал в плен во время обороны Мариуполя. Псевдосуд «днр» вынес ему пожизненный срок по вымышленным обвинениям. Теперь Дмитрий на свободе, на родной земле.

Василий Шитря, 23 года, уроженец Подольска. Служил в 23-м отдельном мотопехотном батальоне. В 19 лет попал в плен во время боев за Мариуполь. Россия приговорила его к «пожизненному». Плен длился почти 4 года, но дух не сломали — Василий дома с родными.

Владислав Латый, нацгвардеец из Ширяева. Контракт заключил в 2019 году. В конце 2021 года прибыл с подразделением в Мариуполь. 19 апреля 2022 года, в день рождения дочери, попал в плен. Почти четыре года не виделся с ребенком.

Напомним, Украина и РФ провели новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись 157 украинцев. Процесс был заблокирован российской стороной более четырех месяцев, поэтому обмен стал особенно важным.