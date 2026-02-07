Ключевые моменты:

Активисты хотят установить мемориальную доску Демьяну Ганулу на доме по просп. Украинских Героев, 5 в Одессе.

Дизайн готов, идея согласована с семьей.

Разбирательство после обновления историко-топонимической комиссии горсовета и одобрения ОСМД.

Ганул был убит 14 марта 2025 в центре Одессы.

Что известно

Активисты ОО «Делаем вам нервы» планируют установить памятную доску Демьяну Ганулу на доме в Одессе, где его застрелили. Добавим, что рассмотрение вопроса состоится после обновления историко-топонимической комиссии горсовета. Активисты уже согласовали идею с семьей погибшего. Помимо этого, дизайн доски готов. Установка возможна после всех формальных согласований.

Правда, проект нуждается в одобрении ОСМД дома на проспекте Украинских Героев, 5. По данным СМИ, семья активиста возьмет на себя финансирование.

Напомним, Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года в центре Одессы. Полиция задержала 46-летнего Сергея Шалаева, признавшегося в преступлении и извинившегося перед родными.