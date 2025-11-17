Ключевые моменты

Владимир Вятрович представил в Одессе книгу про последнего командира УПА Василия Кука — почти тысячу страниц, созданных на основе документов и личных воспоминаний автора.

Встреча превратилась в широкую беседу о современных вызовах: войне, политике, коррупции и состоянии украинского общества.

Историк подчеркнул: хотя параллели со событиями столетней давности существуют, именно разница между эпохами определяющая — сейчас украинская идентичность и международная поддержка значительно сильнее.

Один из ключевых уроков, который называет Вятрович: нельзя путать внутренних оппонентов с врагом, ведь это лишь усиливает позиции тех, кто не видит Украину в будущем.

Комментируя коррупцию и «Картонный Майдан», Вятрович отметил: общество должно держать власть в тонусе во время войны, но при этом не допустить ее падения.

Книга Вятровича: Правдивая история Василия Кука без мифов и прикрас

Книгу про Василия Кука Владимир Вятрович писал почти десять лет. Он не просто обработал тысячи документов и пообщался с десятками людей — он лично был знаком с этим человеком. Именно поэтому биография командира УПА получилась такой объемной — почти тысяча страниц.

«Я думал, что редакторы значительно сократят текст, но они почти ничего не убрали, так что теперь вы знаете, кого благодарить за такой объем», — шутит автор.

Впрочем, все, кто уже успел прочитать книгу, говорят, что читается она легко, как художественное произведение, захватывающее с первых страниц.

Справка «ОЖ»: кем был Кук

Василий Кук родился в 1913 году и прожил долгую жизнь, немного не дожив до столетия. Свой путь в борьбе за украинскую независимость он начал в шестнадцать лет, когда вошел в ряды Юношества ОУН. А уже в девятнадцать, во время обучения в Люблинском католическом университете, создал и возглавил свою студенческую группу ОУН. С 1937 года он ушел в подполье, где провел семнадцать лет, пока его не арестовало КГБ.

Во время Второй мировой войны он был руководителем националистического подполья на юго-восточных украинских землях. Его центром был Днепропетровск, но часть подчиненных ему территорий распространялась и на Одесскую область. Именно тогда в подполье вступил Святослав Караванский, именем которого недавно назвали одну из одесских улиц.

Охота на Кука началась сразу после прихода советской власти на территорию Западной Украины. Первые годы они не знали, за кем охотятся — им неизвестно было даже его имя. Для поимки были задействованы сотни агентов, а личное дело насчитывало 22 тома. Благодаря тому, что его арестовали лишь в 1954 году, после осуждения Сталина, его не расстреляли. Однако дальнейшая судьба Кука была не менее драматичной. Его постоянно ломали — его сына в раннем детстве забрали в детдом, и ребенок долгие годы не знал, кто его родители. Лишь после реабилитации семьи 13-летнего Юрия вернули домой. Кука увольняли с работы, не лечили его жену от онкологии, делали его жизнь невыносимой. Но советская империя рухнула, а Кук устоял и увидел ее падение собственными глазами.

В независимой Украине он занимался просветительской деятельностью, читал лекции в университетах, однако всегда относился к власти и чиновникам с недоверием. Накануне своего 90-летия Василий Кук публично заявил, что не готов принять звание Героя Украины.

Владимир Вятрович вспоминает одну забавную ситуацию.

«Во время празднования юбилея представителей власти практически не было. Пришел только кто-то от Омельченко, тогдашнего мэра Киева. Несут что-то огромное. Оказывается — портрет (юбиляра) в полный рост, метр на два. От мэра Александра Омельченко. Все аплодируют. Кук смотрит и говорит: “Еще бы и стены к этому портрету”. Те, кто был у него дома, знали, что этот портрет просто не поместится в его крошечной квартире».

До конца жизни Василий Кук оставался стойким и бескомпромиссным воином ОУН.

Выученные уроки истории: о чем говорил Вятрович в Одессе

Конечно, не обошлось без многочисленных вопросов от одесситов о нынешней ситуации в стране и параллелях со столетней давностью.

«Параллелей много, и это важно. Сравнение — один из мощных инструментов познания истории. Но такие сравнения не должны нас пугать или демотивировать. Потому что когда кто-то говорит, что мы обречены, что все, что было сто лет назад, повторяется — важно понимать: несмотря на сходство, есть разница. И именно она определяет все. Я знаю, какой была Украина в начале XX века: уровень национального самосознания был на несколько этажей ниже. Уровень понимания в мире, что существуют украинцы, нуждающиеся в своем государстве, был мизерным. Сегодня — несравненно больше. Но и ответственность больше. Это — наш капитал. Поэтому нужно оглядываться на прошлое, чтобы видеть, что мы прошли большой путь, несмотря на сложности».

По словам историка, один из важнейших уроков — не путать соперника и конкурента с врагом.

«Внутри страны мы можем иметь соперников и конкурентов, можем спорить с ними. Но враг — не здесь, враг — снаружи. И когда пыл борьбы с внешним врагом переносится на внутреннего конкурента — это играет тем, кто не видит Украину в будущем вообще».

Мы должны держать власть в тонусе

Конечно, был вопрос и о коррупционных скандалах — и о страхе, что коррупция уничтожит страну.

«Я понимаю, что некоторые из окружения Президента, или сам Владимир Зеленский, осознают, что я понимаю, и такие, как я понимают — и пользуются этим. А что вы нам сделаете? Война. Вы же не будете все против нас? Поэтому тут нет простого ответа.

Мы сейчас в очень узком коридоре возможностей. С одной стороны — должны держать власть в тонусе, чтобы она не становилась пророссийской. С другой — нельзя валить власть, чтобы не пришла российская. Это непростая задача. И знаете, когда начался этот “Картонный Майдан”*, меня это вдохновило. Один из моих страхов после начала полномасштабной войны — что исчезнет все, что делало Украину украинской, свободной, демократичной. Многие из тех, кто выходил на Майдан, сейчас на фронте. Кто же будет защищать и развивать страну? Казалось, молодого поколения нет. А я увидел его именно там — на Картонном Майдане. И это вдохновило».

Справка «ОЖ»

Картонный Майдан — всеукраинские акции протеста в июле 2025 года. Серия митингов против законопроекта №12414 — фактического ограничения независимости НАБУ и САП. Начались 22 июля 2025 года в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах.

Читайте также:

Фото автора