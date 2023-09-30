Известный одесский чиновник, замглавы области, увольняется из ОВА

Роман Григоришин, занимавший должность заместителя руководителя Одесской областной военной администрации, подал в отставку. Причины этого неизвестны, но чиновник говорит, что ему не стыдно. В тоже время два его коллеги, тоже замы главы области, сейчас под следствием.

Чиновнику не стыдно за свою работу

Об уходе со своего поста сообщил сам Роман Григоришин на своей странице в Facebook.

Что повлекло такой шаг, он рассказывать не стал. Но подчеркнул, что за свой год работы на этой должности ему не стыдно. И пообещал в ближайшее время предоставить публичный отчет о том, чего он добился.

Точно когда-нибудь выпущу материал о нашей работе в период первых месяцев войны. И мне и нашей команде точно не стыдно за результаты. В ближайшие дни я опубликую подробный отчет по результатам моей работы и с радостью отвечу на все вопросы,

— написал Григоришин.

Впрочем, из жизни и политики бывший замруководителя ОВА уходить не собирается. Он отметил, что и дальше будет помогать в работе над стратегическим планом восстановления Одесской области.

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Когда Роман Григоришин стал заместителем председателя Одесской ОВА

На свой пост Роман Григоришин был назначен в октябре прошлого 2022 тогдашним руководителем ОВА Максимом Марченко. В первую очередь, он занимал различные должности в областной администрации, где занимался вопросами привлечения инвестиций в регион и международным сотрудничеством.

Наиболее вероятной причиной отставки может быть то, что в Одесской военной администрации недавно был назначен новый руководитель — Олега Кипера, и тот сейчас формирует свою команду.

Отметим также, что два коллеги Романа Григоришина, также заместителей бывшего председателя Одесской ОВА Максима Марченко, были задержаны по подозрению в коррупции. Речь идет о Игоря Ткачука и Олега Муратова.

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