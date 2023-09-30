Новости Одессы и Одесской области

В Одессе 30 сентября отключат свет – по каким адресам

В Одессе 30 сентября отключат свет – по каким адресам

Сегодня, в субботу, 30 сентября 2023 года, часть Одессы снова останется без света из-за плановых работ ДТЭК.

По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса.

Центральный РЭС

  • Базарная ул.;
  • Бунина ул.;
  • Вице-адмирала Жукова пер.;
  • Греческая ул.;
  • Еврейская ул.;
  • Маяковского пер.;
  • Некрасова пер.;
  • Преображенская ул.;
  • Пушкинская ул.;
  • Ришельевская ул.;
  • Софиевская ул.;
  • Тираспольская ул.;
  • Троицкая ул.;
  • Успенская ул.;
  • Щепной пер.;
  • Степовая ул.

Работы продлятся до 19:00.

Северный РЭС

  • Заболотного ул.;
  • Героев обороны Одессы ул.;
  • Добровольского ул.;
  • Марсельская ул.;
  • Ростовская ул.;
  • 1-8-й Балтский пер.;
  • 1-й Черноморский пер.;
  • Балтская дорога;
  • Большевистский пер.;
  • 8 Марта ул;
  • Жевахова ул.;
  • П.Карышковского.

Работы продлятся до 20:00.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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