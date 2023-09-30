В Одессе 30 сентября отключат свет – по каким адресам

Сегодня, в субботу, 30 сентября 2023 года, часть Одессы снова останется без света из-за плановых работ ДТЭК.
По информации энергетиков, без электроснабжения останутся такие адреса.
Центральный РЭС
- Базарная ул.;
- Бунина ул.;
- Вице-адмирала Жукова пер.;
- Греческая ул.;
- Еврейская ул.;
- Маяковского пер.;
- Некрасова пер.;
- Преображенская ул.;
- Пушкинская ул.;
- Ришельевская ул.;
- Софиевская ул.;
- Тираспольская ул.;
- Троицкая ул.;
- Успенская ул.;
- Щепной пер.;
- Степовая ул.
Работы продлятся до 19:00.
Северный РЭС
- Заболотного ул.;
- Героев обороны Одессы ул.;
- Добровольского ул.;
- Марсельская ул.;
- Ростовская ул.;
- 1-8-й Балтский пер.;
- 1-й Черноморский пер.;
- Балтская дорога;
- Большевистский пер.;
- 8 Марта ул;
- Жевахова ул.;
- П.Карышковского.
Работы продлятся до 20:00.