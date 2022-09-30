Одесские библиотеки избавятся от русских книг?

Вот уже почти четверть века ежегодно 30 сентября отмечается Всеукраинский день библиотек. Несмотря на то, что сейчас всем доступны электронные и интернет-издания, традиционные библиотеки с бумажными книгами по-прежнему пользуются популярностью у одесситов. Однако в условиях военного времени для таких библиотек многое изменилось: появились новые рекомендации по наполнению фондов и продвижению украинской литературы, а также особые требования к изданиям на русском языке.

Как эти рекомендации будут воплощаться в жизнь и какая судьба ожидает русскую классику и книжные издания на русском языке, мы попросили рассказать директора Одесской областной универсальной научной библиотеки имени Грушевского Юлиану Амельченко.

Спишут литературу, которая находится под санкциями

– Юлиана Сергеевна, какую именно литературу сейчас убирают с библиотечных полок и как это происходит?

– В районах Одесской области более 700 публичных библиотек. В соответствии с последними рекомендациями Госкомтелерадио Украины, из библиотечных фондов полностью изымают российскую литературу, изданную после 1991 года. Например, библиотеки Одесской области уже изъяли и списали более 1600 книг. Списываем такую литературу мы как обычно – фиксируем процесс документально и сдаем книги в макулатуру. Кроме того, подлежат списанию также изношенные советские издания, так как они просто захламляют фонды. Почти все эти книги в очень плохом состоянии и уже отслужили свой век.

Цифра:

Более 11 миллионов книг находится в библиотечных фондах Одесской области.

Из них на украинском языке – более 4 миллионов книг, на языках национальных меньшинств – 82 тысячи, на иностранных языках – 74 тысячи экземпляров.

– А какие книги будут списывать в первую очередь?

– В первую очередь списанию подлежат книги, в которых одобряется российская агрессия, выражаются сомнения в том, что Украина может быть суверенным государством, где герои – не наши Вооруженные силы, а российская полиция или армия. В фондах краеведческого характера остаются только те книги и издания, в которых рассказывается об истории Одесской области и всего нашего края. Однако при этом хочу обратить внимание: в методических рекомендациях подчеркивается, что мы должны взвешенно относиться к списанию литературы. Однозначно удаляются из фондов только те произведения и авторы, которые находятся в санкционных списках.

Чистить библиотечные фонды будут очень взвешенно

– Какая судьба постигнет русскоязычную литературу, находящуюся в наших библиотеках?

– В областных библиотеках Украины и в частности Одесской области российская литература и книги на русском языке убираются из открытого доступа. Они также удаляются из сети электронных каталогов. Мы будем оставлять только техническую литературу, книги по естествознанию, математике, где не может быть пропаганды насилия, войны и призывов к лишению Украины независимости. Тем не менее, если кто-то из читателей придет в областную библиотеку и спросит, к примеру, определенное издание по математике или химии, то книга будет ему выдана.

– Что будет с переводами на русский язык украинских писателей?

– Украинские писатели, которые были переведены на русский язык, например Тарас Шевченко или Леся Украинка, остаются в фондах. Вообще все иностранные книги остаются. Областным и государственным библиотекам рекомендовали очень аккуратно убирать литературу из фондов. Русскоязычные книги мы убираем только из электронных каталогов и открытого доступа.

Требования времени

Учитывая, что активная информационная война против Украины ведется уже несколько лет, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию увеличил перечень книг, которые запрещены к ввозу на территорию Украины. В этот перечень включены как издания, которые не соответствуют Критериям оценки издательской продукции, так и те, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В пополнении фондов помогут украинские бизнесмены

– Как будут наполняться библиотечные фонды, ведь многие книги спишут?

– Сейчас фонды у нас, к сожалению, уменьшаются, а люди, несмотря ни на что, хотят читать. Поэтому мы не сидим сложа руки. Мы будем принимать участие в благотворительной акции, которую проводит наше Министерство культуры и информационной политики и Украинский институт книги. Эта акция посвящена наполнению украинских библиотек. Предполагается, что богатые люди купят для наших библиотек книги на украинском языке, которые пополнят библиотечные фонды. Мы хотим, чтобы в библиотеки приходили украинские книги вместо изношенных российских, тем более тех, что оказались под санкциями.

– А какие книги сейчас пользуются наибольшим спросом?

– Как ни странно, но с начала войны у нас увеличилось количество читателей, желающих прийти в библиотеку и взять книгу. Например, женщины сейчас больше о любви читают, хотят как-то отвлечься, помечтать, вспомнить о мирной жизни.

– А много ли книг находится в библиотеках области и в вашей библиотеке?

– В Одесской области находится более 11 миллионов книг. Из них на украинском – более четырех миллионов книг, на языках национальных меньшинств – 82 тысячи, на иностранных языках – 74 тысячи. Что касается библиотеки Грушевского, то у нас хранится полтора миллиона книг. Кстати, наше здание в XIX веке строили приказчики-евреи, у нас есть и бомбоубежище, и огромные хранилища, которые идут под всем кварталом.

Историческое здание для исторической библиотеки

Библиотека имени Грушевского располагается в здании по улице Троицкой, 49/51, которое хорошо знакомо всем одесситам и много лет связано с именем областного книгохранилища. Однако прежде, чем здесь обосновалась библиотека, в доме жили разные люди и работали различные учреждения.

Библиотека имени Грушевского появилась в Одессе более ста лет назад, впрочем, тогда она носила совершенно иное название. В 1872 году у одного из деятелей Общества взаимного вспомоществования приказчиков-евреев Самсона Бернфельда возникла идея открыть общественную библиотеку. Задумка была воплощена в жизнь довольно быстро – уже летом 1875 года в помещении 6-классного казенного училища по улице Троицкой, 24, общественная библиотека приняла первых читателей. Затем в течение многих лет она меняла адреса, пока не обосновалась в угловом здании в центре города, где находится и сегодня.

Сначала это были два отдельных дома. Трехэтажным зданием со стороны улицы Троицкой владел купец 1-й гильдии Вольф Блюмберг. Его дом строила контора гражданского инженера Владимира Кундерта. Если верить рекламе тех лет, компания выполнила все строительные и железобетонные работы, установила 69 колонн и проложила около 4000 квадратных метров огнестойких железобетонных перекрытий для больших нагрузок.

Четырехэтажное здание со стороны улицы Преображенской принадлежало владельцу мельницы Дмитрию Бельтаки. На углу, где сходятся обе части здания, расположена башенка, на которой находятся инициалы одного из владельцев дома.

В начале XX века в здании обосновалась аптека «Варшавская химическая лаборатория». Затем здесь было открыто частное женское коммерческое училище и городское 6-классное училище имени профессора механики Валериана Лигина. Кроме того, в здании располагались различные коммерческие предприятия, в основном склады и конторы, а также фотоателье. Что касается библиотеки, то по своему нынешнему адресу по улице Троицкой она «прописалась» только после революции, в начале XX века.

Как библиотека имени Грушевского отмечает профессиональный праздник?

29 сентября в одесской научной библиотеке открылся XXVI фестиваль книги памяти Грушевского. Этот фестиваль обещает быть очень интересным, с разными праздничными сюрпризами. В нем примут участие все знаменитые одесские училища – театральное, Грековка, культуры и искусств имени Данькевича.

Беседовала Ирина Сорокина

Источники: obodesse.at.ua, kraevedodessa.blogspot.com