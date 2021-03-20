В Украине, да и за рубежом, Лину Костенко называют «железной женщиной». Она всегда говорила и писала то, что хотела. Даже когда ее коллеги боялись репрессий и молчали, поэтесса открыто критиковала власть.

Прямолинейная, открытая и свободолюбивая – все это гениальная Лина Костенко, в творчестве которой можно увидеть настоящую Украину.

О жизни и собственных принципах

Иногда писатель считает, что Украина должна знать его. А я всегда считала, что мне нужно знать Украину. Мы с мужем объехали всю страну на его маленьком «запорожце», который может проехать там, где «мерседес» застрянет.

Еще в жизни мне очень помогала мама. Помню, я удивлялась: как она умеет все делать? А мама в ответ говорила: «Я тоже ничего не умела, пока моя мама была жива». И вот ее не стало… А для меня пирожок испечь – это высшая математика, и в быту считала себя полной бездарностью.

«Я вибрала Долю собі сама.

І що зі мною не станеться, –

у мене жодних претензій нема

до Долі – моєї обраниці.»

О будущем

Немецкий философ Вильгельм Лейбниц говорил, что настоящее, рожденное прошлым, рождает будущее. Интересно, какое будущее родит наше настоящее? Еще Леся Украинка говорила, что живет в глухонемые времена. А мы в какие времена живем? Мы тоже живем в глухонемые времена. Нам всем надо говорить именно о будущем. Раз нам не удалось построить его для себя, то надо построить его для наших детей.

«І все на світі треба пережити,

І кожен фініш – це, по суті, старт,

І наперед не треба ворожити,

І за минулим плакати не варт.

Єдине, що від нас іще залежить, –

Принаймні вік прожити як належить.»

Ранее мы рассказывали об истории, легендах и мифах Одесского оперного театра. И даже сделали об этом небольшое видео.

О себе и внутренней гармонии

Мне кажется, что я не очень гармоничный человек. Всегда что-то чувствую, что-то переживаю, что-то хочу сделать. Когда началась наша Независимость, я видела, к чему все идет. Я подумала: вы здесь пойте «Ще не вмерла Україна», а я поеду туда, где она уже умерла. И я поехала в Чернобыльскую зону. Кажется, трагедия, кажется ничего нельзя страшнее представить, чем эти мертвые села. Но я вернулась оттуда веселая, спокойная и в гармонии. Муж спросил: «Где ты была? На курорте?». Я видела такую трагедию, по сравнению с которой то, что мы здесь переживаем, – это глупости. Так я нашла свою гармонию.

«Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.»

О проблемах молодежи

Еще с началом Независимости молодежь начала уезжать из страны. Вот включите радио утром, когда пьете кофе, вечером – телевизор. Вам скажут: пенсии то, пенсии это, опять пенсии… Как по мне, стариков надо уважать, надо дать им возможность достойно жить, пенсии им надо платить. Но думать, прежде всего, надо о молодежи. Потому что это будущее. Но у нас уже больше двадцати лет воспитывают молодежь так, что ей патриотизм и любовь к родине не нужны. И это дает им возможность уезжать не оглядываясь.

«Усе змінилось, люди і часи.

Двадцятий вік уже за перелазом.

Глобальне людство хоче ковбаси,

А вже вона з нуклідами і сказом.

Упала тінь на батьківські крови.

Вже чорт гидує купувати душі.

В лісах тремтять налякані гриби,

З дерев стрибають підозрілі груші…»

Что мы знаем о Лине Костенко?

Свой первый стих Лина Костенко написала в 11 лет, во время ожесточенных боев за Днепр, когда с семьей сидела в окопе.

По произведению Лины Костенко «Перевірте свої годинники» написали киносценарий. В нем рассказывается об украинских поэтах, погибших во время Второй мировой войны. Фильм сняли в 1964 году, но его так и не увидели зрители. Произведение так переделали, что Костенко отказалась от авторства.

Поэтесса отказалась от звания Героя Украины. По словам писательницы, ей не нужны никакие награды.

Источники: life.pravda.com.ua, culture.fakty.ua, bbc.com

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