Книголюб-2023: Одесская библиотека объявила читательский конкурс

«Читай! Пиши! Побеждай!» Под таким девизом в Одесской национальной научной библиотеке стартовал традиционный конкурс читательских рецензий «Книголюб-2023». Это – партнерский проект старейшей публично библиотеки Украины и общественной организации Ротари клуб «Одесса-Ришелье».

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Лекарство против стресса

Не секрет – мир сегодня заполонили электронные гаджеты. Но все же главным источником познания мира и людей по-прежнему остаются книги. А в наше нелегкое время для многих они стали к тому же мощным антистрессом. Ведь именно книги читали при свечах и фонариках во время длительных блекаутов – без света и интернета.

Кто-то предпочитает легкое чтиво, кто-то – глубокую, качественную литературу. И радует, отмечают создатели конкурса, что нередко читатели ищут и находят такие книги среди произведений современных украинских писателей. А своими мыслями о прочитанном — хотят поделиться.

Именно для таких читателей и был создан конкурс читательских рецензий. Впервые он состоялся в 2011 году — во время проведения ХII Всеукраинской выставки-форума «Украинская книга на Одесщине».

Сто книг для рецензий

Конкурс приурочен к памятной дате – открытию в библиотеке читального зала 27 апреля 1830. И вот уже 12 лет подряд на протяжении апреля – сентября его организаторы предлагают всем желающим написать рецензии новинки литературы. В этот раз Одесская национальная научная библиотека предоставила около 100 книг, изданных в Украине в 2022 -2023 годах. Они привлекли внимание читателей, став победителями разнообразных престижных конкурсов и литературных рейтингов, лауреатами национальных и международных премий. Перечень этих книг представлен на сайтах ОННБ и библиотек-партнеров. Впрочем, участник может подать рецензию на книжную новинку и по собственному выбору.

На протяжении апреля-сентября организаторы конкурса предложат его участникам мастер-классы по написанию рецензий, встречи с известными писателями, презентации изданий. А 30 сентября – Всеукраинский день библиотек — подведут итоги. Авторы самых интересных и оригинальных рецензий будут отмечены денежными премиями, грамотами, электронными сертификатами участников.

Против клипового мышления

Конкурс дает уникальный шанс для читателей всех возрастных категорий и литературных предпочтений проявить свои собственные творческие способности. Возможно, первые заметки, вдохновят кого-то и самому заняться литературным трудом.

Планируют организаторы привлечь к проекту и тех, кто был вынужден выехать за границу. И, конечно, — студенчество и молодежь. Ведь без книг невозможно представить передачу знаний от поколения поколению.

— На книгах базируется процесс обучения. И, если у студента нет привычки к чтению, у него, скажем так, нет умения учиться, — считает ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко, принявших участие в открытии конкурса. – Сейчас телеграмм-каналами, твиттером в нашу жизнь закладывается клиповое мышление. Оно направлено на эмоциональную составляющую человеческого сознания. Чтение – на получение мыслей, суждений. Поэтому, утверждают психологи и нейробиологи, нет другого пути, кроме чтения, чтобы развить у молодого человека процесс мышления.

Инвестиция в развитие человека и страны

— Мы сейчас сдаем экзамен на стойкость. В прошлом году – буду откровенной – немного растерялись, — признается генеральный директор ОННБ, заслуженный работник культуры Украины Ирина Бирюкова. — Как работать во время войны? А потом спросили себя – что нам мешает? Мешают обстрелы, возможно — отсутствие укрытий. Но нам не мешает отсутствие читателей. Читатели есть. И во время войны внимание к ним – крайне необходимо.

Книги — это инвестиция в развитие человека, общества, государства, убеждена Ирина Александровна. И сегодня через содружество библиотек можно говорить о том, что происходит в Украине, какая помощь нужна нашей стране. Так, именно во время войны был заключен меморандум о сотрудничестве Одесской библиотеки им. Грушевского и Центральной библиотекой Ливерпуля. Своей подписью документ засвидетельствовал король Великобритании Чарльз III. В Швейцарии, в Берне в это время проходит международная конференция «Возрождение искусства и культуры в Украине, примером которой являются Одесса и Одесщина».

«Дивослово» в читальном зале

Несмотря на бомбежки, провела Одесская национальная научная библиотека конкурс читательских рецензий и в прошлом году.

— В марте — постоянные тревоги, прилеты, трагические гибели людей, — вспоминает вдохновитель и меценат проекта, член-корреспондент Транспортной академии Украины Виктор Денисов. – Я позвонил Ирине Александровне и говорю: что-то надо делать. Помещение библиотеки закрывается для сохранения фондов, но есть филиал на Филатова, 1. Может быть, там откроем читальный зал? Приехали туда. И я смотрю — возле окна сидит за столом мужчина и что-то пишет. Оказывается, он уже писал рецензию! С таким людьми Одесса, Украина – непобедимы.

Сейчас в читальном зале на Филатова, 1 работает языковая литературная гостиная «Дивослово». Сюда приглашают всех, кто хочет выучить либо усовершенствовать свое знание украинского языка.

Занятия клуба ведет языковед и культуролог Татьяна Ананченко. Двери гостиной открыты каждую среду с 14.00 до 15.30.

Подробнее о конкурсе (условия, новости, объявления) можно узнать на: сайте: https://odnb.odessa.ua и фейсбук-группе: «Книголюб».

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