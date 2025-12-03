Ключевые моменты:

Делегация США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером встретилась с Путиным в Москве.

Кремль заявил: мирного плана, который устроил бы обе стороны, пока нет.

США считают главным вопросом войны контроль над частью Донецкой области и уверяют, что стремятся к прекращению боевых действий и защите независимости Украины.

Россия расширяет прорыв у Гуляйполя, создавая угрозу охвата украинской обороны. Эксперты считают ситуацию опаснее, чем под Покровском.

За сутки произошло более 200 боев,

Переговоры США и России по Украине

2 декабря американская делегация, в которую вошли спецпосланник Стивен Уиткофф и зять бывшего президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, провела почти пятичасовые переговоры в Москве с Владимиром Путиным. Встреча завершилась около 23:30 по Москве.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны пока не смогли выработать общий мирный план по Украине. Он отметил, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана Трампа по урегулированию в Украине из 28 пунктов. Некоторые американские предложения России подходят, а некоторые — нет. Главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, который Москва считает ключевым.

Ушаков уточнил, что конкретных формулировок предложенного США плана на встрече не обсуждали — речь шла только о сути возможных договоренностей. Он также заявил, что контакты между США и Россией будут продолжаться.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News подтвердил, что главным вопросом остается контроль над частью Донецкой области, за которую продолжаются ожесточенные бои. По его словам, Вашингтон стремится остановить войну и гарантировать, что стороны не будут атаковать друг друга в будущем. Кроме того, США намерены обеспечить защиту суверенитета Украины и не допустить, чтобы она стала зависимым государством.

Рубио также подчеркнул, что США хотят видеть украинскую экономику не только восстановленной, но и растущей настолько, чтобы ее ВВП со временем мог превзойти российский. Однако окончательное решение, по его словам, зависит только от Украины и России.

Гуляйполе под угрозой: эксперты предупреждают о возможном охвате ВСУ

Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщает, что обстановка на Гуляйпольском направлении стремительно ухудшается. По его словам, ситуация здесь опаснее, чем под Покровском. Россия добилась широкого прорыва обороны и продолжает наступать высокими темпами, создавая угрозу охвата всей линии украинской обороны и выхода в тыл Ореховской группировке ВСУ.

За последний месяц российские войска смогли форсировать реку Янчур на большом участке, закрепиться у Успеновки и продвинуться вглубь территории на 17 километров — вплоть до окраин Гуляйполя. Ширина прорванного фронта составляет около 16 километров, что значительно больше, чем на других направлениях.

Одновременно россияне наступают вдоль Янчура в сторону Егоровки и Даниловки. Бои за выход к дороге на Покровское продолжаются. Машовец отмечает, что если противник закрепится у Даниловки, он сможет перерезать путь между Покровским и Гуляйполем — и местами эта дорога уже практически непроходима.

На севере российские силы пытаются выйти к реке Волчья, закрепляясь возле Орестополя и Новоселовки. Украинские бойцы удерживают Сосновку и Александроград, но российские штурмовые группы пытаются обойти их позиции, двигаясь к Новоалександровке и Алексеевке. По оценке эксперта, такая динамика грозит «изоляцией» Гуляйпольского района обороны от сил ВСУ севернее и западнее.

Кроме того, россияне пытаются продвинуться к месту слияния рек Волчья и Гайчур и выйти на Андреевку. Давление с двух флангов создаёт условия для окружения всей группировки украинской обороны в районе Гуляйполя. Машовец оценивает вероятность такого сценария как «50 на 50».

Он подчеркивает, что темпы российского наступления — до 3 км в сутки — значительно выше, чем в других частях фронта. На участке шириной более 40 км россияне одновременно двигаются в нескольких направлениях, что серьёзно нагружает всю линию обороны. В случае успешного охвата противник сможет выйти к Новониколаевке и угрожать Ореховскому району — фактически «сворачивая» оборону ВСУ юго-восточнее Запорожья.

Эксперт предупреждает: если ситуация на этом направлении не станет для Украины приоритетной, последствия могут оказаться куда серьезнее, чем возможная потеря Покровска.

По данным Генштаба, за последние сутки произошло 201 боевое столкновение. Противник нанёс один ракетный и 52 авиаудaрa, сбросил 153 управляемые авиабомбы и совершил почти 3800 обстрелов, включая 50 из РСЗО. Зафиксировано применение более 4400 дронов-камикадзе.

Украинские силы поразили три района сосредоточения российских войск и техники. Потери противника за сутки составили около 1200 человек. Также уничтожены шесть танков, три ББМ, 12 артсистем, три РСЗО, 90 беспилотников, 47 автомобилей и одна единица спецтехники.