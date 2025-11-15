Ключевые моменты:

В Рени прошла первая акция «Наши еще не дома» в поддержку пропавших и плененных украинских военных.

Родственники военных и другие горожане требовали активного поиска и прозрачного отчета о пропавших бойцах.

Цель акции – не забывать ни одного пропавшего защитника, поддерживать семьи и привлекать внимание власти к срочным расследованиям и поискам.

Цель акции – привлечь внимание властей всех уровней к необходимости искать и возвращать каждого воина – живым или с честью на щите.

– Моего внука Игоря Сагайдака полномасштабная война застала в Польше, но он вернулся на Родину, чтобы встать на ее защиту, – рассказывает жительница Рени Ольга Буравикова. – Уже пять месяцев мой внук не выходит на связь. Мы используем все возможности, чтобы найти его, получить хоть какую-то информацию, но пока – безрезультатно. Сердце разрывается от неизвестности…

– Я потеряла связь со своим мужем, Вячеславом Долженко, 1 ноября этого года – тогда он находился возле населенного пункта Киндрашовка Купянского района Харьковской области, – рассказывает жительница Рени. – Мне известно, что он служил в части 0501 92-й бригады, в батальоне «Шквал». Связывалась с побратимами – они ничего не знают, командир не отвечает на звонки. Мы обращались во все инстанции, начали самостоятельный поиск через соцсети – и снова ничего.

Схожая история у жены Бориса Дьяченко, отца двух детей, который встал на защиту Украины с первых дней войны.

– 27 октября 2023 года мой муж отправился на очередное боевое задание – и не вернулся, – рассказала женщина. – Он до сих пор считается пропавшим без вести. Мы живем в молитвах и вере, что он жив и вернется домой.

– Наши родные были на передовой, поэтому должны чувствовать поддержку государства, – говорит Татьяна Тудоран, которая приехала из Черноморска в родной Рени, чтобы поддержать земляков и свою тетю, которая ищет сына. – Мы требуем не забывать ни одного пропавшего и пленённого, не скрывать правду, не откладывать расследования и поиски. Мы хотим честного отчёта перед каждой семьей, мы не можем жить в неизвестности.

Напомним, в первую субботу ноября в Рени на площади Свободы прошла первая акция Памяти в рамках общенациональной Минуты молчания за погибших воинов и мирных жителей.

Фото автора