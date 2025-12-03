Ключевые моменты:

В Пересыпском районе Одессы обнаружили тело 22-летней девушки.

Предварительно установлено, что она выпрыгнула из окна на семнадцатом этаже.

Полиция работает на месте происшествия и назначила судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным полиции, девушка выпрыгнула из окна лестничной клетки на семнадцатом этаже. На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Тело погибшей направят на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 3 декабря, из окна седьмого этажа в одесской 36-й «Жемчужине» выпал или выпрыгнул мужчина. Он погиб на месте.

Читайте также: Курсанта Одесской военной академии нашли повешенным – он мог не выдержать издевательств.

Фото иллюстративное