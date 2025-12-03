Ключевые моменты:

  • 3 декабря в Одессе запланированы ремонтные работы на водосетях.
  • Отключение воды будет продолжаться до 18:00 или 23:00 в зависимости от адресов.
  • Для обеспечения жителей водой работает 18 бюветов.

Где нет воды в Одесской области

По информации пресс-службы «Инфоксводоканала», воды не будет по следующим адресам:

Отключение до 18.00

  • ж/м Черноморка,
  • 11 жилой массив,
  • с. Царское,
  • Красный хутор.

Отключение до 23:00.

  • с. Маяки,
  • с. Надлиманское,
  • с. Николаевка,
  • с. Кологлия,
  • пгт. Овидиополь,
  • с. Роксоланы,
  • с. Каролино-Бугаз,
  • пгт. Залив,
  • Тирас СК г. Беляевка,
  • пгт. Гудок,
  • пгт. Мелиоратор,
  • Днестр (г. Беляевка).

Напомним, в Одессе функционируют 18 бюветов, расположенных по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Здесь можно набрать воды каждый день: с 08:00 до 18:00 и до 20:00.

Гриша Мельниченко
Гриша Мельниченко
33 минут назад

Совсем обурели- мадо того что света нет,так ещё и воду отключают на сутки.

0
Ответить

