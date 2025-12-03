Ключевые моменты:
- 3 декабря в Одессе запланированы ремонтные работы на водосетях.
- Отключение воды будет продолжаться до 18:00 или 23:00 в зависимости от адресов.
- Для обеспечения жителей водой работает 18 бюветов.
Где нет воды в Одесской области
По информации пресс-службы «Инфоксводоканала», воды не будет по следующим адресам:
Отключение до 18.00
- ж/м Черноморка,
- 11 жилой массив,
- с. Царское,
- Красный хутор.
Отключение до 23:00.
- с. Маяки,
- с. Надлиманское,
- с. Николаевка,
- с. Кологлия,
- пгт. Овидиополь,
- с. Роксоланы,
- с. Каролино-Бугаз,
- пгт. Залив,
- Тирас СК г. Беляевка,
- пгт. Гудок,
- пгт. Мелиоратор,
- Днестр (г. Беляевка).
Напомним, в Одессе функционируют 18 бюветов, расположенных по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Здесь можно набрать воды каждый день: с 08:00 до 18:00 и до 20:00.
