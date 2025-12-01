Ключевые моменты

Олеся Гиневская из Болграда начала создавать украшения из натуральных камней после гибели мужа — это стало для неё способом сохранить память и найти силы жить дальше.

Её украшения под брендом Sofi быстро стали узнаваемыми на ярмарках юга Одесской области, а мастерица проводит мастер-классы для детей вместе со своей дочкой.

Работа с камнями стала настоящей терапией: женщина верит в их энергетику, подбирает камни интуитивно и делится тёплой историей каждого украшения.

Остался оберег от любимого

Олеся Гиневская вышла замуж и переехала с мужем в Болград восемь лет назад. Жизнь семьи казалась настоящей сказкой — у пары родилась прекрасная дочка, и появилась она на свет в тот же день, когда родился её отец. Словно подарок небес.

Но три года назад война забрала у Олеси любимого мужа. «Я держалась только ради доченьки», — тихо говорит молодая вдова.

Каждый день Олеся брала в руки небольшой браслет из натурального камня — подарок от мужа на 8 Марта. Он знал, что Олесе, рождённой под знаком Овна, подходит камень кахолонг, и заказал его специально для неё.

— Теперь этот браслет — словно частичка моего любимого, мой оберег, — говорит Олеся, показывая молочно-белые бусины, которые стали для неё бесценными. — Я чувствую, что он защищает меня, поддерживает мою женскую энергию.

Именно этот камень вернул Олесю к жизни. Она начала заказывать натуральные обработанные камни, создавать из них браслеты и чокеры*. Работа с камнями стала её спасением, новым дыханием.

— Когда рассматриваю и перебираю камни, я погружаюсь в их энергетику. Словно отключаюсь от ужасов, которые происходят вокруг. Создаю украшения, и в каждое вкладываю частичку себя, своей души и любви, — рассказывает мастерица.

Sofi — в честь доченьки

Хотя Олеся живёт в своём «каменном мире» всего год, её украшения с логотипом Sofi — по имени дочки Софийки — уже стали узнаваемыми. Мастерицу приглашают на ярмарки по всему югу Одесской области.

— Это для меня пока не бизнес, это только моё хобби, дело для души. Я хочу, чтобы каждый, кто носит мои украшения, чувствовал тепло, которое я вкладываю в них, — говорит Олеся. — У меня есть основная работа, тоже в сфере красоты — я делаю маникюр.

Особую радость мастерицы приносят мастер-классы для детей. Олеся закупает недорогие стеклянные и пластиковые бусины и учит детвору создавать первые собственные украшения. Её маленькая Софийка охотно помогает — она уже знает все тонкости этого увлекательного процесса.

Если вы счастливы — камни сияют

Об энергии натуральных камней — кварца, яшмы, аметиста, тигрового глаза, лабрадорита и многих других — Олеся Гиневская может рассказывать часами.

— Есть много литературы о том, какому знаку Зодиака какой камень подходит, — объясняет она. — Но мне кажется, человек должен выбирать сам, на энергетическом уровне. Вот вы подошли, посмотрели на всю коллекцию, и ваш взгляд останавливается на каком-то конкретном камне, рука сама тянется к нему. Интуитивно ваша женская энергия нуждается именно в этом камне. Даже если он вам по знаку Зодиака «не подходит».

Олеся рассказывает, что в натуральных камнях будто есть своя жизнь.

— Есть бусины, которые меняют цвет в зависимости от настроения хозяйки. Вот, например, розовый агат: когда у вас приподнятое настроение, ощущение, будто летаете, он становится ярко-розовым, светится изнутри. А если вам плохо — ему тоже плохо, и агат становится бледным и тусклым.

Этот камень вообще очень интересный, потому что бывает разных цветов — белый, кофейный, коричневый, чёрный — очень широкая палитра. У яшмы также много разновидностей.

Есть поверье, что камень «тигровый глаз» способствует финансовому благополучию, а для наполнения женской энергии рекомендуют носить кварц. Любое украшение — для настроения, поэтому их покупают мамам, жёнам, дочкам и сёстрам на праздники и дни рождения.

Как хранить камни?

Мастерица рассказала, что очень важно правильно хранить камни.

— Большинство из них со временем меняется под воздействием солнечных лучей. Поэтому такие украшения нужно хранить в тёмных шкатулках. Если часто носить одно и то же украшение, оно может измениться. Например, я сделала для себя браслет из кварца: сначала он был розовым, а со временем стал почти белым, словно выгорел. Но это касается не всех камней.

Я закупаю бусины у сертифицированного поставщика полудрагоценных камней. В основном они иностранного происхождения, а вот фурнитура — наша, украинская. Качество фурнитуры имеет большое значение, важно, чтобы она долго сохраняла внешний вид.

Почувствуйте себя немного счастливее

Олеся очень любит ярмарки, когда можно пообщаться с людьми, рассказать о камнях, увидеть, как происходит встреча человека со своим талисманом.

— Я могу что-то посоветовать — в зависимости от стиля человека, цвета его глаз, кожи, — рассказывает мастерица. — Работает и «сарафанное радио», особенно в Болграде: люди сами меня находят, звонят, пишут — делают заказы. Есть продажи и через интернет, но в этом случае украшения подбирают в основном по знаку Зодиака. Я создала страницу в Инстаграме, выкладываю фото, но, честно говоря, не всегда успеваю: у меня ребёнок, работа, домашние дела.

Я планирую и дальше развиваться в сфере украшений. Возможно, это станет моим бизнесом, потому что я получаю от этого удовольствие — это меня вдохновляет. Натуральные камни спасли меня, дали второе дыхание, дали силы жить дальше и стремиться учиться новому. А ещё меня вдохновляет, когда люди носят мои украшения, получают от этого удовольствие и чувствуют себя хотя бы немного счастливее.

*Чокеры — короткие ожерелья, которые плотно прилегают к шее, в отличие от традиционных украшений.

