Ключевые моменты

  • В Рени открыли три мемориальных портрета защитников, погибших под Покровском и Бахмутом, почтив их память в День Достоинства и Свободы.
  • Громада поклонилась подвигу Александра Лотеева, Владимира Жандарова и Алексея Тяки, возложив цветы на Аллее Славы и поддержав семьи павших Героев.

На Аллее Славы в Рени открыли мемориальные портреты погибших защитников

Портреты погибших защитников на Аллее Славы в Рени
Портреты погибших защитников на Аллее Славы в Рени

Александр Лотеев стал на защиту Родины в 44 года. Солдат с позывным «Локи» погиб в апреле 2024 года в ожесточенных боях под Покровском.

Владимир Жандаров в 28 лет был старшим разведчиком, снайпером с позывным «Борода». Встал на защиту Украины в апреле 2025 года, погиб в начале сентября под Покровском.

Алексей Тяка, которому побратимы дали позывной «Хакер», служил водителем в аэромобильной роте. Был мобилизован в мае 2023 года, погиб в сентябре того же года, попав под минометный обстрел и интенсивные штурмовые действия врага под Бахмутом.

Жители Рени возложили живые цветы на Аллее Славы и разделили боль невосполнимой утраты вместе с семьями павших Героев.

Жители Рени на открытии мемориальных портретов погибших воинов
Жители Рени на открытии мемориальных портретов погибших воинов
Музыканты играют во время церемонии возложения цветов
Во время церемонии возложения цветов звучала скорбная музыка

