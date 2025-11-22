Ключевые моменты
- В Рени открыли три мемориальных портрета защитников, погибших под Покровском и Бахмутом, почтив их память в День Достоинства и Свободы.
- Громада поклонилась подвигу Александра Лотеева, Владимира Жандарова и Алексея Тяки, возложив цветы на Аллее Славы и поддержав семьи павших Героев.
На Аллее Славы в Рени открыли мемориальные портреты погибших защитников
Александр Лотеев стал на защиту Родины в 44 года. Солдат с позывным «Локи» погиб в апреле 2024 года в ожесточенных боях под Покровском.
Владимир Жандаров в 28 лет был старшим разведчиком, снайпером с позывным «Борода». Встал на защиту Украины в апреле 2025 года, погиб в начале сентября под Покровском.
Алексей Тяка, которому побратимы дали позывной «Хакер», служил водителем в аэромобильной роте. Был мобилизован в мае 2023 года, погиб в сентябре того же года, попав под минометный обстрел и интенсивные штурмовые действия врага под Бахмутом.
Жители Рени возложили живые цветы на Аллее Славы и разделили боль невосполнимой утраты вместе с семьями павших Героев.
