В Рени открыли три мемориальных портрета защитников, погибших под Покровском и Бахмутом, почтив их память в День Достоинства и Свободы.

Громада поклонилась подвигу Александра Лотеева, Владимира Жандарова и Алексея Тяки, возложив цветы на Аллее Славы и поддержав семьи павших Героев.

На Аллее Славы в Рени открыли мемориальные портреты погибших защитников

Александр Лотеев стал на защиту Родины в 44 года. Солдат с позывным «Локи» погиб в апреле 2024 года в ожесточенных боях под Покровском.

Владимир Жандаров в 28 лет был старшим разведчиком, снайпером с позывным «Борода». Встал на защиту Украины в апреле 2025 года, погиб в начале сентября под Покровском.

Алексей Тяка, которому побратимы дали позывной «Хакер», служил водителем в аэромобильной роте. Был мобилизован в мае 2023 года, погиб в сентябре того же года, попав под минометный обстрел и интенсивные штурмовые действия врага под Бахмутом.

Жители Рени возложили живые цветы на Аллее Славы и разделили боль невосполнимой утраты вместе с семьями павших Героев.

