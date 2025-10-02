Что делать, если ваш близкий пропал без вести? Или попал в плен. Куда обращаться? Какую помощь могут получить семьи пропавших без вести? Рассказываем на примере Тарутинской и Бородинской громад Одесской области.

В военной части пленного подали в СЗЧ

С Аллой Батыревой из села Ярославов Тарутинской громады я связалась по телефону — Алла поехала в Чехию, чтобы заработать деньги на адвоката для сына.

Мать рассказывает, что ее сын Роман после школы прошел срочную службу в ВСУ, потом подписал контракт, со временем уволился. В прошлом году его мобилизовали, отправили в учебную часть, а затем — в Курскую область, где уже через два дня с ним пропал контакт.

— Муж Олег, который сам прошел АТО и из-за ранения был списан, успокаивал, что это нормально, что так на войне бывает, но материнское сердце чувствовало — случилась беда. Мы начали мониторить телеграм-каналы и наткнулись на видео, где Рома стоял привязанный к дереву, что сразу дало понять — он в плену, — делится Алла.

О плене сына в семье узнали 16 сентября 2024 года. Сразу обратились в полицию, в ТЦК, и к юристке Светлане Недовой. В ТЦК сделали запрос в часть, где Рома служил.

– Мы долго ждали ответ, а когда он пришел, то потряс: командир бригады подал нашего сына в СЗЧ (самовольное оставление части). На тот момент мы уже видели на российском сайте «Следком», как Рому допрашивают по делу участия в спецоперации в Курской области, а чуть позже — видео с суда, где сына приговаривают к 16 годам. Объясните мне, как это возможно — быть в СЗЧ и при этом находиться в плену, как?! — возмущается мать солдата.

Родные предоставили соответствующим службам видеоматериалы, акт расследования в часть, однако из СЗЧ его так и не сняли. Единственное, что удалось сделать, — добавить Романа в списки на обмен.

— Но когда этот обмен будет? К тому же за это время ему должны начислять выплаты. Мне деньги не нужны — мне нужен мой сын, — эмоционально рассказывает паня Алла.

С того времени, как Роман находится в плену, прошел год, а родные не могут ничего доказать. Пока что мать решила восстановить справедливость и сделать единственное, что сейчас возможно для сына — снять его с этого статуса СЗЧ.

— Он выполнял приказ командира, воевал за свою страну — и что? Ничего, никаких выплат. Каким он вернется, никто не знает. Понадобятся деньги на реабилитацию, на жизнь. Я решила нанять адвоката и добиться, чтобы моего сына сняли с СЗЧ. Адвокат запросил пять тысяч долларов. Вот я и поехала в Чехию на заработки. Хочу очистить доброе имя сына и ускорить его возвращение домой. Пока жива, я не сдамся без борьбы.

Искали сына, а наткнулись на мошенников

Антонина Новосельчан из села Лужанка Тарутинской громады четвертый год ждет пропавшего без вести сына и не устаёт его искать.

Мать рассказывает, что в 2022 году, когда ему было 18 лет, осенним призывом Сашко пошел проходить срочную службу в Одессе. Это было за четыре месяца до большой войны. А 9 апреля 2022 года он попал в зону боевых действий в Запорожской области.

Уже 11 апреля с ним пропал контакт. Родные подали заявление о пропаже в полицию, зарегистрировались в Координационном штабе, сдали тест ДНК, прошли все формальности. Бессарабское ТЦК направило запрос в часть. Оттуда ответили, что он пропал без вести, вероятно, погиб. Родители начали искать его сами. Нашли его побратимов, которые рассказали, что Сашко остался на поле боя с тремя ранениями.

— Я поехала в Запорожье, чтобы встретиться с его командиром. На мой вопрос: «Как так получилось, что мой восемнадцатилетний ребенок оказался на поле боя?», он ответил: «А вы о чем думали, когда ваш сын шел служить?» Я была ошеломлена, ведь он шел на срочную службу, а не на войну. Тем более, что в его личном деле указано, что отец болеет эпилепсией, а брат — инвалид с детства, — рассказывает Антонина Новосельчан.

Мать передает последние слова Сашка, которые он сказал ей: «Мама, нас посылают на «нуль», я не знаю, вернусь ли. Люблю тебя, мамочка».

Пропал сын Антонины возле села Новозлатополь Гуляйпольского района Запорожской области.

— Что я только не делала, чтобы его найти. Наткнулась и на мошенников, которые уверяли, что помогут, раскрутили на 216 тысяч гривен и пропали. Вы не представляете, сколько охотников нажиться на материнском горе, — с горечью рассказывает мать пропавшего воина.

Через сектор ветеранской политики и отдел соцзащиты близким Александра удалось оформить выплаты как семье пропавшего без вести. Но родные не теряют надежды найти его:

— Мы постоянно ищем сына среди пленников, ездим на все обмены с фото Сашка, показываем его ребятам и спрашиваем: «Вы его не видели?» — говорит мать защитника.

«Я ждала его три года, четыре месяца и четыре дня»

Раиса Афанасьева из города Арциз 40 месяцев ждала своего сына из плена. Андрей закончил школу в селе Веселая Долина Бородинской громады, отслужил срочную службу, учился в Киеве, принимал участие в революции на Майдане, затем работал в Грузии.

Когда началась война, вернулся, а в марте 2022-го пошел добровольцем на фронт. Последний раз близкие с ним общались 18 апреля — он был в Луганской области. А потом связь пропала.

— Его командир сказал: «В списках живых его нет». А через несколько дней позвонил наш младший сын Дмитрий: «Мама, Андрей в плену». Помню, вышла на двор и кричала так, чтобы весь мир услышал. И начался ад, — рассказывает пані Раиса.

Брат Андрея Дмитрий жил в Киеве, и, так как по профессии юрист, именно он добивался, чтобы Андрея скорее обменяли. Чтобы освободить брата, обращался к Ирине Верещук (бывший вице-премьер-министр Украины), в Министерство обороны, в Европейский суд по правам человека, встречался с побратимами Андрея, собирал доказательства.

— Как-то сказал: «Мама, такое ощущение, будто я бьюсь об глухие стены». И вот 24 августа, в День Независимости, Андрея обменяли. Я даже не знала — Дима поехал на обмен сам, не хотел меня обнадеживать, — делится мать подробностями освобождения сына из плена.

24-го они позвонили мне вместе. Это был самый счастливый день моей жизни.

Сейчас Андрей проходит реабилитацию в Полтаве. Там уже провели три операции, вытащили старые осколки из ног.

— Андрей шутит: «Я и не знал, что в мне столько железа». Хочу сказать всем, кто ждет и ищет: не доверяйте никому. За время войны разные мерзавцы научились обманывать людей. Если ваша дитя пропала без вести или находится в плену, молитесь за неё и не теряйте надежды. Знаю, это невероятно тяжело, но, родные, – будьте сильными, — советует мать.

За каждым защитником Украины стоит его мать. На День защитника в семью пришла большая радость — Андрей вернулся домой. Мать ждала его три года, четыре месяца и четыре дня.

Советы специалистов, что делать, если пропал военный

Леонид Киселар, заведующий сектором по вопросам ветеранской политики Бессарабской сельской рады.

Адрес: с. Бессарабское, ул. Центральная, 122.

Email: [email protected]

— Сейчас в Тарутинской громаде 19 пропавших без вести. Сколько их на самом деле — неизвестно, потому что информацию мы получаем только от тех, кто к нам обратился. К нам уже приходят с уведомлением от ТЦК о пропавших без вести. А мы помогаем пройти процедуру регистрации на сайтах «Красный крест. Служба розыска» и вносим в «Единый реестр лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах». Вместе с отделом соцзащиты помогаем получить льготы на коммунальные услуги. В Тарутинской громаде действует программа, предусматривающая единовременную финансовую поддержку от пяти до десяти тысяч гривен семьям пропавших без вести. Ко Дню защитников и защитниц предусмотрена финансовая помощь от громады всем семьям военных, погибших, пропавших без вести.

Светлана Недова, юрист бюро бесплатной правовой помощи.

Адрес: с. Бессарабское, ул. Центральная, 124.

Телефон: 0-800-213-103.

— Если ваш близкий пропал без вести на войне, сначала вы должны подать заявление в полицию. Можете сделать это даже по телефону, набрав 102. Затем обращаетесь в ТЦК. В Бессарабском ТЦК — к Алле Деневой, специалисту по работе с ветеранами и их семьями. Она сделает запрос в воинскую часть. В бюро помогаем составить заявления к омбудсмену по правам человека, в Объединенный центр по координации поиска и освобождения СБУ, создать личный кабинет и подать анкету в Координационный штаб по вопросам обращения с пленными, обратиться к уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в Международный Комитет Красного Креста, к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, в Благотворительный фонд «Право на защиту» и заполнить форму в рабочую группу ООН, также подаем заявление в Минреинтеграции для установления факта незаконного лишения личной свободы.

Ирина Иванова, специалист по сопровождению ветеранов Тарутинской громады.

Адрес: с. Бессарабское, ул. Центральная, 122.

Телефон: (096) 109-98-03.

— Мы помогаем зарегистрироваться в Координационном штабе, ускорить оформление выплат — сейчас это 50% от зарплаты военного, вторая половина остается на его счете, он сможет получить их, когда вернется.

В Бородинской громаде сопровождением ветеранов занимается Антонина Сорокина.

Адрес: с. Буджак, ул. Лесная, 11, кабинет «Центр предоставления социальных услуг».

Email: [email protected]

