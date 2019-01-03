﻿ Апелляционный суд Одесской области прекратил свою работу - Одесская Жизнь

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Апелляционный суд Одесской области прекратил свою работу

Апелляционный суд Одесской области прекратил свою работу

Его преобразовали в новое учреждение — Одесский апелляционный суд, который будет обслуживать апелляционный округ, включающий Одесскую область. И с 3 января он начал свою работу.

Рассмотрение дел на время было прекращено — для перевода судей в новый округ. Как сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Одесской области, все заседания перенесли. О новой дате и времени рассмотрения дел участников процесса уведомят заранее.

Напомним, Апелляционный суд Одесский области был ликвидирован Указом Президента Украины «О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах». Вопрос о переводе судей в новые округа был решен Высшим советом правосудия 28 декабря 2018 года, а уже 3 января Одесский апелляционный суд начал свою работу. Об этом сообщает «Вища рада правосуддя» на своей Фейсбук-странице.

Фото: Антикор.

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