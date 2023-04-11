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Одесский пансионат «Борей» вернули государству

Одесский пансионат «Борей» вернули государству

Одесский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому был возвращен в госсобственность пансионат «Борей», принадлежавший Национальной академии наук (НАН) Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворен иск Киевской окружной прокуратуры города Одессы и истребован из незаконного владения пансионат «Борей» по проспекту Свободы в Одессе площадью 660 квадратных метров стоимостью более 16 млн грн, являющийся государственной собственностью.

Прокурор доказал в суде, что некий гражданин незаконно получил право собственности на указанное имущество, подделав техническую документацию на нежилые помещения пансионата и присвоив новый адрес. Впоследствии он разделил имущество на две части и продал эту недвижимость, которую в дальнейшем несколько раз приобретали другие лица на основании незаконных договоров.

Суд согласился с доводами прокурора о незаконном завладении госимуществом и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Таким образом, пансионат «Борей» возвращен НАН Украины.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что прокуратура Одесской области вернула государству пансионат «Борей».

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Фото 2gis.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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