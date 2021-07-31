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Долой «совок»: Зеленский перенес День молодежи – названа новая дата

Долой «совок»: Зеленский перенес День молодежи – названа новая дата

С 2022 года Украина будет отмечать День молодежи вместе с большинством стран мира – 12 августа, в Международный день молодежи.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указ № 333/2021 подписан «с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество», а также «учитывая инициативу молодежных организаций и движений».

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, Зеленский отменил указ первого украинского президента Леонида Кравчука, согласно которому День молодежи в Украине праздновали в последнее воскресенье июня, как при Советском Союзе.

Праздновать День молодежи в СССР в последнее воскресенье июня стали в 1958 году. После провозглашения Украиной независимости, согласно указу президента от 1994 года, эту традицию продолжили.

Фото: Корреспондент

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Редакция ПРОФИЛЬ

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