Но попытка эта оказалась безуспешной. Дело закрыли из-за ошибки в документах.

Ранее суд первой инстанции передал танкер «Делфи» в собственность государства. Но бывшие владельцы, компания Mister Drake PS, с таким решением не согласны. Их апелляцию вчера начал рассматривать Юго-западный апелляционный хозяйственный суд.

Но как только открылось заседание, выяснилось, что в доверенности представителя Mister Drake PS допущена ошибка в названии компании. Суд на этом производство закрыл.

У бывшего судовладельца с таким решением не огласились, пообещав подать повторный иск.

Не согласны в Mister Drake PS и судебными исками против них, по которым компания должна возместить 10 млн. грн расходов и убытков, связанных с катастрофой у берегов Одессы.

Представитель Mister Drake PS Иван Белоус пояснил, что судно компания подняла за свой счет, сама же и могла потом отбуксировать.

Напомним, что танкер «Делфи» затонул в акватории Одесского порта во время шторма в ночь на 22 ноября 2019 года. Потом волны выбросили судно на отмель у побережья города.

Сняли с мели и вернули танкеру плавучесть только через 10 месяцев. Сейчас судно находится на судоремонтном заводе в Черноморске.

В июле 2021 суд передал право собственности на «Делфи» государству Украина, так как владельцы не смогли самостоятельно вовремя поднять затонувшее судно и это было сделано усилиями Администрации портов Украины.

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Ну а пока идут суды, корабль ржавеет.

Фото Центра транспортных стратегий