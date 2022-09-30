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Гендиректор «Укрпочты» «аннексировал» кремль – опубликован указ

Гендиректор «Укрпочты» «аннексировал» кремль – опубликован указ

Генеральный директор компании «Укрпочта» Игорь Смелянский подписал «указ» о включении в состав «Укрпочты» территории московского кремля.

Таким нетривиальным образом он отреагировал на указы кремлевского диктатора владимира путина о признании независимости Херсонской и Запорожской областей, продемонстрировав, что юридически оба «документа» равны.

Об этом Смелянский сообщил на своей странице в Facebook.

«Ну, если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал»,

– прокомментировал глава «Укрпочты».

Указ гендиректора Укрпочты

В ночь на 30 сентября в сети распространилась информация о том, что путин уже подписал документы об аннексии территорий Запорожской и Херсонской областей Украины, где проходили псеводреферендумы.

Также напомним, что сегодня в москве должна состояться церемония подписания так называемых «договоров» об аннексии оккупированных украинских территорий. После этого путин выступит с обращением к россиянам.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сегодняшняя церемония будет «очередным фрик-шоу», лишенным любого юридического смысла.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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