Гендиректор «Укрпочты» «аннексировал» кремль – опубликован указ

Таким нетривиальным образом он отреагировал на указы кремлевского диктатора владимира путина о признании независимости Херсонской и Запорожской областей, продемонстрировав, что юридически оба «документа» равны.

Об этом Смелянский сообщил на своей странице в Facebook.

«Ну, если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал»,

– прокомментировал глава «Укрпочты».

В ночь на 30 сентября в сети распространилась информация о том, что путин уже подписал документы об аннексии территорий Запорожской и Херсонской областей Украины, где проходили псеводреферендумы.

Также напомним, что сегодня в москве должна состояться церемония подписания так называемых «договоров» об аннексии оккупированных украинских территорий. После этого путин выступит с обращением к россиянам.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сегодняшняя церемония будет «очередным фрик-шоу», лишенным любого юридического смысла.