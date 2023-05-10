Труханов под арестом: в чем суть дела «Краян» и что грозит мэру Одессы

В начале мая 2023 года «дело «Краяна» получило новый виток и мэр Одессы Геннадий Труханов даже оказался за решеткой. Уголовное расследование по обвинению одесского головы в хищении в особо крупных размерах при покупке обанкротившегося завода «Краян» тянется не первый год. Правда, до сих пор настолько жестких мер пресечения к Труханову не применяли. Сейчас же — возможно, на фоне усиленной борьбы с коррупцией, — его решили «дожать». Останется ли Труханов мэром Одессы, узнавала «Одесская жизнь».

Операция «Краян»

Завод «Краян» обанкротился еще в начале двухтысячных. В 2015-м — один из его цехов сгорел. И одесские власти решили реконструировать здание заводского комплекса для создания там евро-мэрии.

В 2016 году строение было выкуплено за 185 миллионов гривен у частной компании. Та в свою очередь приобрела его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 миллиона гривен.

А на следующий год этой покупкой заинтересовалась Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. Под руководством САП детективы Национального антикоррупционного бюро провели в Одессе ряд обысков. В результате на основании независимой оценки рыночной стоимости «Краяна» НАБУ установило, что итоговая сумма при покупке здания была завышена в 45 раз.

Деньги перечислили компании «Девелопмент Элит», которая была лишь посредником в сложной операции по перепродаже строения. Но, как только оплата по покупке прошла, детективы НАБУ добились ареста этой суммы на счету в банке.

А в 2018 году Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Их обвинили в завладении более 92 миллионами гривен (2,4 миллиона долларов) из бюджетных средств при приобретении горсоветом помещения бывшего завода. Объявили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Обвинительные акты по делу завода «Краян» прокуроры САП вручили еще шести подозреваемым.

Как проходили судебные заседания по делу Труханова

Рассматривал дело «Краяна» Малиновский районный суд Одессы. Представитель государственного обвинения запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых — от семи до одиннадцати лет. Кроме того, прокуроры требовали конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.

Труханов исправно посещал все судебные заседания. И утверждал, что все решения, принятые горсоветом и исполкомом, «соответствовали и соответствуют букве закона».

В результате суд отверг представленные прокурорами доказательства возможных нарушений мэра. И в 2019 году Труханов с другими подследственными были оправданы.

Кто еще проходит по делу «Краян»

На сегодня всего по делу «Краяна» проходят 16 подозреваемых. Вместе с Трухановым обвинения в хищении, в частности, предъявлены:

заместителю Павлу Вугельману;

экс-главе постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василию Шкрябаю;

экс-директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору;

заму Спектора Владимиру Радионову;

директору ООО «Девелопмент элит» Петру Загодиренко; экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.

Все пока на свободе.

Для Павла Вугельмана ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в сумме 5,368 миллиона гривен. Алексей Спектор должен внести 1,342 миллиона. Сумма залога для Василия Шкрябая — 6,71 миллиона гривен.

Почему Труханова арестовали в 2023 году

В САП не согласились с этим решением и подали апелляционную жалобу. И в 2021 году Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) отменила оправдательный приговор и направила дело на пересмотр.

За два года по делу было назначено порядка 35 судебных заседаний. Но начать рассмотрение дела ВАКС смог только в этом году, 25 апреля. И на этот раз в истории «Краяна» появились новые эпизоды, относительно которых Офис генерального прокурора смог вынести новые подозрения.

Теперь речь идет не только о возможной растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением — как в предыдущих версиях следствия. Детективы НАБУ и прокуроры САП утверждают, что у них есть достаточные доказательства незаконного завладения землей в Одессе.

По их словам, подобные махинации осуществляла целая преступная группировка. В ее деятельности принимал участие мэр, высокопоставленные чиновники, областной прокурор. По версии НАБУ, они могли получать незаконные доходы за передачу прав на застройку земель, принадлежащих территориальной общине города.

О негативных последствиях хаотичной, плотной застройке приморских участков, изношенности инфраструктуры, которая «не успевает» за темпами строительства элитных жилищных комплексов, одесситы знают не понаслышке.

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За Труханова внесли залог

Суд назначил Труханову залог в размере 30,9 миллиона гривен. Но обвиняемый его не внес, заявив, что у него нет таких денег. Поэтому ВАКС постановил арестовать мэра на 60 дней. А так как 30 миллионов у него не нашлось, назначил ему залог в размере 13,4 миллиона гривен. Но и этих денег у мэра не оказалось.

Временно исполнять обязанности городского головы Одессы на период вынужденного отсутствия Геннадия Труханова должен был Александр Филатов — его заместитель по вопросам деятельности исполнительных органов мэрии и директор департамента земельных ресурсов. Мэр подписал соответствующее распоряжение перед поездкой на заседание ВАКС, где его взяли под стражу. Хотя, согласно порядку распределения обязанностей между городским головой и его замами, временно исполняющим обязанности должен был стать первый вице-мэр Сергей Тетюхин. Горсовет его в должности утвердил, однако решение мэр подписать не успел.

Тем временем 13,4 миллиона гривен залога за Труханова таки внесли. Заплатил необходимую сумму депутат фракции «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра. По словам избранника народа, это его личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги.

Так что Труханов из СИЗО довольно быстро вышел. Теперь он должен прибывать по каждому требованию в суд, не выезжать за пределы территории Украины без разрешения суда, сообщать суду об изменении своего места жительства и работы, сдать на хранение загранпаспорт и носить электронный браслет.

Кто сейчас руководит Одессой

Пока что Труханов остается главой города. Вопрос, удержится ли он на своем посту? Какой-то определенной информации по этому поводу, понятно, нет. При этом версии о дальнейшем развитии событий вокруг мэрского кресла предполагаются самые разные.

Некоторые противники мэра утверждают, что нынешнее решение суда — часть большого наступления на Труханова. И якобы готовится создание городской военной администрации.

Некоторые относятся к этой версии скептически. Ведь если бы за Труханова взялись всерьез, то поступили бы как с бывшим мэром Полтавы Александром Мамаем, уволенным с поста во исполнение приговора ВАКС, признавшего его виновным в растрате. А решения по Труханову нужны власти, чтобы «крепче посадить того на крючок». В этом случае вполне объяснимо понижение залога с 30, до 13 миллионов гривен.

Труханова принуждают уйти в отставку?

Есть мнение, что Труханова, раскручивая против него уголовные дела, принуждают написать заявление о добровольном сложении полномочий. Правда, раньше у других партий своего кандидата на пост мэра Одессы не было. Но после начала полномасштабной войны местных выборов не будет еще долго. И в случае отставки Труханова, согласно закону, исполняющим обязанности мэра должен стать секретарь горсовета — «слуга народа» Игорь Коваль. Кроме того, можно, действительно, и военную городскую администрацию назначить. Осталось уговорить Труханова написать заявление.

Вместе с тем — не факт, что это его спасет от тюрьмы. Поэтому, по мнению экспертов, он будет бороться и одновременно — пытаться договориться.

А пока дело «Краяна» продолжается. И, думается, одесситов ждет еще много удивительных открытий.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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