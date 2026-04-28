Жители «Чудо-города» перекрыли дорогу в знак протеста против затянувшегося отсутствия света.

Участники акции требовали ясности по срокам восстановления электроснабжения.

Ситуация спровоцировала конфликт с водителями.

Глава Приморской райадминистрации Марат Королев пояснил проблему отсутствием должных технических условий.

Протестующие объясняли свою акцию отчаянием: с февраля комплекс живет на генераторах, которые не обеспечивают нужный объем энергии. Жильцы жаловались, что неисправные лифты отрезают пожилых людей от возможности спуститься в укрытие во время воздушных тревог.

Одной из главных претензий жителей стала информация о том, что электроэнергию в полном объеме вернут якобы только зимой.

Акция протеста вызвала серьезное напряжение на дороге: водители теряли терпение, некоторые пытались проехать «напролом» или объехать людей по тротуарам, что приводило к новым стычкам.

В то же время председатель Приморской райадминистрации Марат Королев заявил, что не владеет подобными данными.

«У меня информация от ДТЭК о том, что свет вернется в августе. Я не знаю, откуда взялась информация о зиме», – прокомментировал чиновник.

Он также пояснил, что проблема уходит корнями в 15-летнюю давность, когда застройщик не выполнил технические условия подключения комплекса. По словам чиновника, полноценное подключение стоит около 17 миллионов гривен, и на данный момент город не имеет возможности взять эти расходы на себя.

Жильцы, в свою очередь, возмущались отсутствием их дома в планах подключения к сетям, несмотря на то, что другие новые ЖК в районе врезались в коммуникации.

Напомним, что «Чудо-город» остался без электричества после российской атаки по подстанции «Чумка» в начале февраля текущего года. Тогда в домах, где расположено более 1600 квартир, установили генераторы. Чтобы облегчить бремя оплаты их обслуживания и заправки для людей, городские власти взяли эти расходы на себя, однако жильцы настаивают на системном решении проблемы.

Напомним, сегодня, 28 апреля, компания ДТЭК «Одесские электросети» проводит ремонт электросетей в Киевском и Приморском районах Одессы, а также в пригороде для подготовки к летним нагрузкам. В этой связи часть города до вечера останется без света.

Источник: Думская