В Черноморске и части Одесского района возможны отключения электроэнергии до 12:00.

В Одессе и ряде районных центров действуют экстренные отключения.

Энергокомпания призывает потребителей максимально экономно расходовать электричество.

Как сообщили утром в пресс-службе компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня в части Одесского района, включая город Черноморск, возможны кратковременные перерывы в электроснабжении.

По данным энергетиков, отключения могут длиться до одного часа и будут происходить до 12:00 в домах потребителей.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к ситуации, так как это вынужденный шаг для предотвращения масштабных аварий на магистральных сетях.

ОБНОВЛЕНО В 12:30:

Компания «ДТЭК Одесские электросети» обновила информацию для жителей Одессы. С 13:00 до 14:00 возможны кратковременные перерывы в электроснабжении для клиентов в Киевском районе города. Энергетики заверяют, что прикладывают все усилия, чтобы минимизировать ограничения и как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Энергетическая компания в очередной раз обращается к жителям Одесской области с убедительной просьбой: разумно и экономно потреблять электроэнергию. Одновременное включение мощных электроприборов (бойлеров, стиральных машин, кондиционеров) после восстановления питания создает опасные пиковые нагрузки, которые могут спровоцировать новые локальные аварии. Проверить текущий статус своего адреса и узнать точное время включения света можно на официальном сайте или в чат-ботах ДТЭК.

