Одессу частично обесточат

ДТЭК «Одесские электросети» сообщили, что для улучшения надежности электроснабжения и подготовки сети к прохождению пиковых летних нагрузок 28 апреля состоятся ремонтные работы. Добавим, что плановый ремонт оборудования будет продолжаться с 08:00 до 20:00.

Стоит отметить, что в настоящее время для безопасности работ частично обесточены дома клиентов в Киевском и Приморском районах Одессы, а также в пригороде. В микрорайонах Черемушки и Альтаира будут кратковременные (до 1 часа) перерывы в электроснабжении. Возможны перебои в работе критической инфраструктуры.

Учтите, что в случае объявления воздушной тревоги время ремонта может быть продлено. После завершения работ энергетики будут поэтапно возвращать свет в каждый дом, чтобы избежать резкого роста нагрузки и новых аварий. Этот процесс требует дополнительного времени.

Напомним, сильный ураган, накрывший Одесскую область 26 апреля, вызвал масштабные аварийные отключения электроэнергии. Энергетики уже вернули мир большинству потребителей, однако тысячи домов все еще остаются без электроснабжения.

