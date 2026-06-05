Ключевые моменты:

  • В Одессе проходит XXVI Всеукраинская выставка-форум «Українська книга на Одещині»
  • На форум приехали украинские издательства, писатели и читатели из разных областей
  • Одной из самых популярных локаций стали автограф-сессии писателя Андрея Кокотюхи
  • Для детей организовали отдельное пространство с творческими и книжными активностями

Форум «Українська книга на Одещині» уже более четверти века остается одним из главных литературных событий юга Украины. Мероприятие традиционно проходит на базе Одесской национальной научной библиотеки.

В этом году журналистка «Одесской жизни» Мария Котова лично побывала на форуме, пообщалась с посетителями и авторами и передала атмосферу события.

Жажда чтения

Українська книга на Одещині
Очередь возле павильона Андрея Кокотюхи

 

Возле павильона Андрея Кокотюхи многолюдно с самого утра. Очередь не уменьшается: кто-то держит в руках уже знакомые романы автора, кто-то выбирает новинку, а кто-то просто хочет пожать руку писателю, чьи книги читает много лет.

— XXVI Всеукраинская выставка-форум «Українська книга на Одещині» проходит уже двадцать шестой раз. И особенно приятно, что даже во время войны жажда чтения, интерес к новым книгам не исчезают, — говорит Андрей Кокотюха.

Писатель Андрей Кокотюха
Писатель Андрей Кокотюха

И действительно, форум вновь доказывает: украинская книга сегодня нужна людям не меньше, чем когда-либо. Она помогает понять себя, найти ответы на сложные вопросы, сохранить память и почувствовать связь между людьми.

Пока взрослые знакомятся с новыми изданиями, самых юных гостей ждет настоящий «Детский городок».

Живое пространство для общения

Особым местом притяжения стал и внутренний дворик библиотеки. Здесь работает творческое пространство, где царят юмор, живая музыка, творческие встречи и неожиданные культурные открытия. Посетители охотно задерживаются между мероприятиями, общаются, фотографируются и просто наслаждаются атмосферой.

Мистецький майдачник
Мистецький майдачник
Мистецький майдачник
Мистецький майдачник

Особенно приятно видеть, как возле книжных стендов встречаются разные поколения. Рядом с опытными читателями, которые годами не пропускают книжные события, внимательно рассматривают новинки студенты, школьники и совсем юные посетители. Кто-то ищет новый детектив, кто-то — поэтический сборник, а кто-то впервые открывает для себя украинских авторов. Именно в такие моменты понимаешь: книга остается не просто источником знаний, а живым пространством для общения, вдохновения и рождения новых идей.

Українська книга на Одещині
Возле книжных стендов встречаются разные поколения одесситов. Рядом с опытными читателями новинки внимательно рассматривают студенты и школьники

Форум стал настоящим местом встречи авторов и читателей. Здесь звучат искренние разговоры о литературе, истории, войне, культуре и будущем страны. Каждая презентация, каждая дискуссия и каждый автограф напоминают о том, что украинская культура продолжает жить, творить и развиваться несмотря на все испытания.

Главная героиня форума

Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині

Но несмотря на разнообразие событий, концертов, дискуссий и презентаций, главной героиней форума остается она — ее величество Книга.

Именно ради нее люди приходят в библиотеку, стоят в очередях к писателям, листают страницы новых изданий и открывают для себя новые миры. Здесь рождаются новые знакомства, новые читательские увлечения и новые разговоры, которые будут продолжаться еще долго после завершения форума.

Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині
Українська книга на Одещині

И пока возле книжных стендов не стихают разговоры, звучит детский смех, а в руках посетителей появляются новые покупки, становится понятно: украинская книга живет, развивается и продолжает объединять людей даже в самые сложные времена. Именно поэтому такие события сегодня имеют особую ценность — они напоминают, что культура, знания и слово остаются той силой, которая помогает обществу выстоять и двигаться вперед.

Українська книга на Одещині

Напомним, что в Одессе стартовал конкурс «Книголюб-2026».

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