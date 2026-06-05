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В Одессе проходит XXVI Всеукраинская выставка-форум «Українська книга на Одещині»

На форум приехали украинские издательства, писатели и читатели из разных областей

Одной из самых популярных локаций стали автограф-сессии писателя Андрея Кокотюхи

Для детей организовали отдельное пространство с творческими и книжными активностями

Форум «Українська книга на Одещині» уже более четверти века остается одним из главных литературных событий юга Украины. Мероприятие традиционно проходит на базе Одесской национальной научной библиотеки.

В этом году журналистка «Одесской жизни» Мария Котова лично побывала на форуме, пообщалась с посетителями и авторами и передала атмосферу события.

Жажда чтения

Возле павильона Андрея Кокотюхи многолюдно с самого утра. Очередь не уменьшается: кто-то держит в руках уже знакомые романы автора, кто-то выбирает новинку, а кто-то просто хочет пожать руку писателю, чьи книги читает много лет.

— XXVI Всеукраинская выставка-форум «Українська книга на Одещині» проходит уже двадцать шестой раз. И особенно приятно, что даже во время войны жажда чтения, интерес к новым книгам не исчезают, — говорит Андрей Кокотюха.

И действительно, форум вновь доказывает: украинская книга сегодня нужна людям не меньше, чем когда-либо. Она помогает понять себя, найти ответы на сложные вопросы, сохранить память и почувствовать связь между людьми.

Пока взрослые знакомятся с новыми изданиями, самых юных гостей ждет настоящий «Детский городок».

Живое пространство для общения

Особым местом притяжения стал и внутренний дворик библиотеки. Здесь работает творческое пространство, где царят юмор, живая музыка, творческие встречи и неожиданные культурные открытия. Посетители охотно задерживаются между мероприятиями, общаются, фотографируются и просто наслаждаются атмосферой.

Особенно приятно видеть, как возле книжных стендов встречаются разные поколения. Рядом с опытными читателями, которые годами не пропускают книжные события, внимательно рассматривают новинки студенты, школьники и совсем юные посетители. Кто-то ищет новый детектив, кто-то — поэтический сборник, а кто-то впервые открывает для себя украинских авторов. Именно в такие моменты понимаешь: книга остается не просто источником знаний, а живым пространством для общения, вдохновения и рождения новых идей.

Форум стал настоящим местом встречи авторов и читателей. Здесь звучат искренние разговоры о литературе, истории, войне, культуре и будущем страны. Каждая презентация, каждая дискуссия и каждый автограф напоминают о том, что украинская культура продолжает жить, творить и развиваться несмотря на все испытания.

Главная героиня форума

Но несмотря на разнообразие событий, концертов, дискуссий и презентаций, главной героиней форума остается она — ее величество Книга.

Именно ради нее люди приходят в библиотеку, стоят в очередях к писателям, листают страницы новых изданий и открывают для себя новые миры. Здесь рождаются новые знакомства, новые читательские увлечения и новые разговоры, которые будут продолжаться еще долго после завершения форума.

И пока возле книжных стендов не стихают разговоры, звучит детский смех, а в руках посетителей появляются новые покупки, становится понятно: украинская книга живет, развивается и продолжает объединять людей даже в самые сложные времена. Именно поэтому такие события сегодня имеют особую ценность — они напоминают, что культура, знания и слово остаются той силой, которая помогает обществу выстоять и двигаться вперед.

Напомним, что в Одессе стартовал конкурс «Книголюб-2026».

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