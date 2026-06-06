Ключевые моменты:

В Одессе презентовали результаты масштабного социологического исследования, охватившего одесситов, ВПЛ, а также представителей разных профессиональных и социальных групп.

Жители считают Одессу неотъемлемой частью Украины.

Одесситы стремятся сохранить многокультурность, открытость и уникальный юмор города.

Среди главных запросов общества – большая прозрачность власти и открытость в принятии решений.

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В Одессе представили результаты масштабного социологического исследования ODESA ID, которое должно стать основой для формирования будущей стратегии развития города.

Добавим, что исследование позволило услышать мнения самых разных групп населения — молодежи, ветеранов, педагогов, художников, волонтеров и предпринимателей. Для этого социологи объединили телефонный опрос одесситов и внутренне перемещенных лиц, работу в фокус-группах и глубинные интервью с лидерами общественного мнения.

Итак, результаты показали, что жители воспринимают Одессу как неотъемлемую часть Украины, стремясь сохранить ее особую атмосферу: многокультурность, открытость и характерный одесский юмор.

Среди важных запросов горожан также прозвучала потребность в большей открытости власти и прозрачности принятия решений. Кроме того, среди приоритетов развития одесситы назвали поддержку молодежи, образования и культуры.

Отдельно исследование зафиксировало положительное отношение к сотрудничеству с международными организациями, что, по мнению участников проекта, укрепляет позиции Одессы как современного европейского города, открытого миру.

Руководители Одессы отмечают, что полученные результаты должны стать ориентиром для дальнейшей работы городских властей и учитываться при планировании будущих проектов. Ведь исследование стало своеобразным зеркалом для общества: подтвердило любовь одесситов к своему городу, стремление сохранить его уникальность и желание видеть Одессу современной, открытой и сильной.

А каким вы видите родной город? Делитесь своими мыслями в комментариях.



Ранее мы рассказывали о Одессе до Екатерины и почему князь Потемкин уничтожил Хаджибейскую крепость.

Также «Одесская жизнь» писала о карте XVIII века, которая разрушает московские мифы об Одессе и Крыме.

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