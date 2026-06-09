Ключевые моменты:

  • В Пассаже прошёл Happy Summer Fest с танцами, музыкой и семейными развлечениями
  • Дети активно участвовали в конкурсах, знакомились и танцевали прямо посреди исторического центра Одессы
  • На фестивале работала ярмарка крафтовых изделий с украшениями, декором, сувенирами и игрушками ручной работы
  • Одной из самых популярных локаций стало Pet Show, которое собрало множество зрителей и искренних эмоций

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на Happy Summer Fest в Пассаже и подготовила фоторепортаж с места события. В этом году фестиваль снова собрал семьи с детьми в самом центре Одессы — здесь царили музыка, детский смех, танцы и атмосфера беззаботного летнего дня.

Лето начинается с праздника: в Пассаже царили радость, танцы и детские улыбки

Happy Summer Fest в Пассаже

В эти выходные Пассаж наполнился смехом, музыкой и атмосферой настоящего летнего праздника. Happy Summer Fest собрал десятки семей, которые пришли провести время вместе, отдохнуть и найти для себя что-то интересное.

Особенной была атмосфера для детей. Они с увлечением участвовали в развлечениях, много танцевали под зажигательную музыку, знакомились друг с другом и с интересом исследовали многочисленные локации фестиваля. Казалось, энергии юных гостей хватит на всё лето вперёд.

Happy Summer Fest у Пасажі
Happy Summer Fest у Пасажі

Не меньшей популярностью пользовалась ярмарка крафтовых изделий. Посетители могли найти здесь украшения ручной работы, авторские сувениры, декор, игрушки и множество других оригинальных вещей на любой вкус. Возле многих стендов постоянно собирались люди, рассматривая новинки и общаясь с мастерами.

Happy Summer Fest у Пасажі
Happy Summer Fest у Пасажі
Happy Summer Fest у Пасажі
Happy Summer Fest у Пасажі
Happy Summer Fest у Пасажі
Happy Summer Fest у Пасажі

Фестиваль стал местом встреч, новых знакомств и приятных открытий. Одни приходили за покупками, другие — за хорошим настроением, а кто-то просто хотел провести выходной в уютной атмосфере исторического центра Одессы.

Happy Summer Fest в Пассаже

Для самых маленьких гостей особенным событием стало Pet Show. Эта локация традиционно собрала множество улыбок и искренних эмоций.

Happy Summer Fest у Пасажі
Happy Summer Fest у Пасажі

Happy Summer Fest ещё раз напомнил, что для хорошего праздника не нужны сложные декорации. Достаточно музыки, творчества, детского смеха и людей, готовых делиться хорошим настроением. Именно таким этим летом стал Пассаж — ярким, живым и наполненным радостью.

Напомним, что в Одессе стартовал большой книжный форум, на котором представлены тысячи книг, а посетители выстраиваются в очереди за автографами известных писателей.

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