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В Пассаже прошёл Happy Summer Fest с танцами, музыкой и семейными развлечениями

Дети активно участвовали в конкурсах, знакомились и танцевали прямо посреди исторического центра Одессы

На фестивале работала ярмарка крафтовых изделий с украшениями, декором, сувенирами и игрушками ручной работы

Одной из самых популярных локаций стало Pet Show, которое собрало множество зрителей и искренних эмоций

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на Happy Summer Fest в Пассаже и подготовила фоторепортаж с места события. В этом году фестиваль снова собрал семьи с детьми в самом центре Одессы — здесь царили музыка, детский смех, танцы и атмосфера беззаботного летнего дня.

Лето начинается с праздника: в Пассаже царили радость, танцы и детские улыбки

В эти выходные Пассаж наполнился смехом, музыкой и атмосферой настоящего летнего праздника. Happy Summer Fest собрал десятки семей, которые пришли провести время вместе, отдохнуть и найти для себя что-то интересное.

Особенной была атмосфера для детей. Они с увлечением участвовали в развлечениях, много танцевали под зажигательную музыку, знакомились друг с другом и с интересом исследовали многочисленные локации фестиваля. Казалось, энергии юных гостей хватит на всё лето вперёд.

Не меньшей популярностью пользовалась ярмарка крафтовых изделий. Посетители могли найти здесь украшения ручной работы, авторские сувениры, декор, игрушки и множество других оригинальных вещей на любой вкус. Возле многих стендов постоянно собирались люди, рассматривая новинки и общаясь с мастерами.

Фестиваль стал местом встреч, новых знакомств и приятных открытий. Одни приходили за покупками, другие — за хорошим настроением, а кто-то просто хотел провести выходной в уютной атмосфере исторического центра Одессы.

Для самых маленьких гостей особенным событием стало Pet Show. Эта локация традиционно собрала множество улыбок и искренних эмоций.

Happy Summer Fest ещё раз напомнил, что для хорошего праздника не нужны сложные декорации. Достаточно музыки, творчества, детского смеха и людей, готовых делиться хорошим настроением. Именно таким этим летом стал Пассаж — ярким, живым и наполненным радостью.

Напомним, что в Одессе стартовал большой книжный форум, на котором представлены тысячи книг, а посетители выстраиваются в очереди за автографами известных писателей.

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