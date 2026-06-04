Ключевые моменты:

В Шабовской громаде в Одесской области провели рейд вдоль побережья Черного моря.

Спасатели, правоохранители и представители общины напомнили о минной опасности и рисках из-за военного положения.

На побережье установили предупредительные таблички о запрете посещения пляжей и купания в море.

Часть курортных локаций Белгород-Днестровского района остается закрытой уже пятый год.

В Одессе безопасность на побережье от Ланжерона до Аркадии обеспечат 18 велопатрульных полицейских.

Пляжи остаются опасными

В Шабовской громаде Одесской области состоялся профилактический рейд вдоль побережья Черного моря. К мероприятию присоединились представители местных властей, спасатели и правоохранители, которые напомнили гражданам о рисках пребывания на пляжах во время военного положения.

Добавим, что во время обследования прибрежной территории участники рейда проводили разъяснительные беседы с местными жителями и отдыхающими. Основное внимание было уделено минной опасности и другим рискам, которые остаются актуальными из-за войны войны.

Для дополнительного информирования граждан на побережье разместили таблички с оговорками о запрете посещения пляжей и купания в море. Представители служб гражданской защиты призвали людей не игнорировать ограничения и заботиться о собственной безопасности.

В громаде напомнили, что пребывание на пляжах и купание в Черном море во время действия военного положения остается под запретом.

Стоит отметить, что Шабовская громада расположена на территории Белгород-Днестровского района и имеет выход к Днестровскому лиману и побережью Черного моря в районе Сергеевки и Будацкой косы. Несмотря на начало летнего сезона, ряд популярных курортных локаций региона уже пятый год остается закрытым из-за военных рисков и угрозы для жизни людей.

Кстати, безопасность одесских побережий от Ланжерона до Аркадии обеспечат 18 полицейских на велосипедах. В зону ответственности патруля входят три основных локации: парк Шевченко и пляж Ланжерон, Трасса здоровья, а также курортная Аркадия. В их задачи входит не только охрана общественного порядка, но и мониторинг дорожного движения. Кроме того, инспекторы готовы оказывать первую доврачебную помощь отдыхающим — например, при тепловых ударах или несчастных случаях на воде. Для этого все сотрудники прошли специальные курсы.

Напомним, температура морской воды останется на уровне +15…+16°C.

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