Ключевые моменты:
- В Городском саду Одессы открыли выставку о татарской культуре и женской семейной памяти
- В экспозиции представлены авторские кафтаны, традиционные украшения и семейные реликвии
- Частью выставки стал фотопроект «Корни», посвященный поиску собственной идентичности
- Посетить выставку бесплатно можно до 20 июня
Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников побывал на открытии выставки «Путешествие сквозь восточную сказку» в одесском Городском саду и подготовил фоторепортаж с события. Пространство галереи в Горсаду Одессы наполнили татарские кафтаны, традиционные украшения, семейные реликвии и личные истории, которые через фотографии и предметы быта рассказывают о памяти рода, женских судьбах и культурных корнях.
Татарские украшения, кафтаны и память поколений: фоторепортаж с выставки в Одессе
В основе выставки «Путешествие сквозь восточную сказку» — личное путешествие авторки Майи Макеевой к своим корням. Через фотопроект «Корни» и серию авторских кафтанов «Искусство внутренней формы» она исследует темы рода, национальной принадлежности, культурного наследия и связи поколений.
Название выставки отсылает не к сказке как вымыслу, а к особому пространству символов, воспоминаний и традиций. Восток здесь предстает как место культурного наследия, красоты, силы и поиска собственного места в мире. С помощью художественной и документальной фотографии Майя размышляет о том, как семейная память, женские родовые линии, исторические события и этническое происхождение влияют на формирование личности.
— В конце 2022 года я неожиданно стала завидной невестой с приданым: трехкомнатная квартира, машина, дача у моря — и всё это в 23 года. Только это «приданое» свалилось на меня не как подарок судьбы, а как её жестокая цена: оно пришло вместе со смертью моей бабушки. Эти материальные блага оказались для меня слишком дорогими, потому что я их не выбирала, — размышляет Майя.
Каждая фотография — это рассказ-размышление. Вместе со зрителями она пытается найти ответы на простые, но одновременно очень важные вопросы: кто мы, откуда происходят наши корни и какие ценности мы наследуем от предыдущих поколений. Именно поэтому она словно берет зрителя за руку и ведет его в круг своей семьи. Каждое фото — небольшая история о бабушке, маме, семейных трагедиях и тайнах. А рядом — настоящие свидетели всех событий: личные вещи бабушки — кошелек, головной убор, пиалы, вазы, всё то, что Майя получила в наследство.
— И до сих пор я не расплатилась за своё приданое, ведь его настоящая цена — моё горе. Не уверена, что смогу выплатить эту дань даже в ближайшие годы. Я бы без колебаний отказалась от всего этого, лишь бы остаться той самой 23-летней беззаботной девушкой, а не превратиться преждевременно в барышню «в мехах».
Отдельную часть экспозиции составляют авторские кафтаны — их нечасто можно встретить в Одессе. В руках мастерицы эта традиционная восточная одежда превратилась в художественные объекты. Каждый кафтан создан на пересечении культурной памяти, традиционных техник и современного дизайна. У каждого из них есть своё название и история.
Познакомиться с выставкой и автором лично можно до 20 июня.
Вход — свободный.
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