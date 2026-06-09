Ключевые моменты:

В Городском саду Одессы открыли выставку о татарской культуре и женской семейной памяти

В экспозиции представлены авторские кафтаны, традиционные украшения и семейные реликвии

Частью выставки стал фотопроект «Корни», посвященный поиску собственной идентичности

Посетить выставку бесплатно можно до 20 июня

Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников побывал на открытии выставки «Путешествие сквозь восточную сказку» в одесском Городском саду и подготовил фоторепортаж с события. Пространство галереи в Горсаду Одессы наполнили татарские кафтаны, традиционные украшения, семейные реликвии и личные истории, которые через фотографии и предметы быта рассказывают о памяти рода, женских судьбах и культурных корнях.

Татарские украшения, кафтаны и память поколений: фоторепортаж с выставки в Одессе

В основе выставки «Путешествие сквозь восточную сказку» — личное путешествие авторки Майи Макеевой к своим корням. Через фотопроект «Корни» и серию авторских кафтанов «Искусство внутренней формы» она исследует темы рода, национальной принадлежности, культурного наследия и связи поколений.

Название выставки отсылает не к сказке как вымыслу, а к особому пространству символов, воспоминаний и традиций. Восток здесь предстает как место культурного наследия, красоты, силы и поиска собственного места в мире. С помощью художественной и документальной фотографии Майя размышляет о том, как семейная память, женские родовые линии, исторические события и этническое происхождение влияют на формирование личности.

— В конце 2022 года я неожиданно стала завидной невестой с приданым: трехкомнатная квартира, машина, дача у моря — и всё это в 23 года. Только это «приданое» свалилось на меня не как подарок судьбы, а как её жестокая цена: оно пришло вместе со смертью моей бабушки. Эти материальные блага оказались для меня слишком дорогими, потому что я их не выбирала, — размышляет Майя.

Каждая фотография — это рассказ-размышление. Вместе со зрителями она пытается найти ответы на простые, но одновременно очень важные вопросы: кто мы, откуда происходят наши корни и какие ценности мы наследуем от предыдущих поколений. Именно поэтому она словно берет зрителя за руку и ведет его в круг своей семьи. Каждое фото — небольшая история о бабушке, маме, семейных трагедиях и тайнах. А рядом — настоящие свидетели всех событий: личные вещи бабушки — кошелек, головной убор, пиалы, вазы, всё то, что Майя получила в наследство.

— И до сих пор я не расплатилась за своё приданое, ведь его настоящая цена — моё горе. Не уверена, что смогу выплатить эту дань даже в ближайшие годы. Я бы без колебаний отказалась от всего этого, лишь бы остаться той самой 23-летней беззаботной девушкой, а не превратиться преждевременно в барышню «в мехах».

Отдельную часть экспозиции составляют авторские кафтаны — их нечасто можно встретить в Одессе. В руках мастерицы эта традиционная восточная одежда превратилась в художественные объекты. Каждый кафтан создан на пересечении культурной памяти, традиционных техник и современного дизайна. У каждого из них есть своё название и история.

Познакомиться с выставкой и автором лично можно до 20 июня.

Вход — свободный.

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