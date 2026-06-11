Ключевые моменты:

Одна из первых одесских взяток помогла восстановить финансирование городского порта

В Одессе тратили огромные средства на итальянскую вулканическую лаву для мощения улиц

Бельгийская компания получила контроль над городским трамваем благодаря подкупу чиновников

Территорию санатория «Белый цветок» застроили, несмотря на протесты жителей

История Одессы хранит не только легенды о предприимчивых купцах и успешном порте, но и множество примеров коррупции, которые влияли на развитие города более двух столетий. Новый выпуск на YouTube-канале «Одесская жизнь» посвящён именно этой малоизвестной стороне одесской истории. Автор и ведущая проекта, исследовательница истории Одессы Елена Кудряшова, проанализировала документы, архивные материалы и работы известных одесских краеведов.

Во время подготовки сюжета были использованы исследования Анатолия Дроздовского, Олега Губаря, Эдуарда Ратушняка, материалы Одесской таможни, а также журналистские расследования «Одесской жизни», в частности о распоряжении коммунальной землёй в Одессе. Отдельные эпизоды основаны на исторических документах, освещающих развитие порта, транспортной инфраструктуры, городского самоуправления и земельных отношений в разные периоды существования города.

Первые одесские взятки: от экзотических фруктов до итальянской лавы

В этом материале вы узнаете:

Почему итальянская лава стала самым дорогим откатом в истории Одессы?

Как от коррупции пострадал даже Фёдор Шаляпин?

Зачем бельгийцы купили всю Одесскую городскую думу?

Как можно украсть гектары земли у моря и сделать это совершенно законно?

1796 год. На престол взошёл Павел Первый, который терпеть не мог проекты своей матери — Екатерины Второй, поэтому сразу отменил финансирование Одесского порта. Город оказался на грани катастрофы.

Тогда одесский магистрат узнал о слабости императора к экзотическим фруктам, выкупил три тысячи лучших греческих апельсинов и среди зимы отправил их в Петербург в качестве подарка. Эта фруктовая взятка благодаря дипломатическому таланту главы таможни Михаила Кирьякова сработала безупречно!

Довольный Павел не только восстановил строительство порта, но и выделил городу гигантский кредит — 250 тысяч рублей.

Одесситы обожают эту историю и даже установили памятник тому самому апельсину, который спас порт. Хотя некоторые считают, что именно с этого и началась одесская коррупция.

Но что там какой-то бронзовый памятник фрукту! В самом сердце Одессы, буквально под ногами, находится настоящий памятник коррупции.

В те времена Одесса стремительно росла, и городские улицы нужно было срочно спасать от осенней грязи и летней пыли. Логично было бы использовать местный камень — южноукраинский гранит, песчаник или ракушечник. Но одесские чиновники выбрали путь максимального отката и заказали экзотическую вулканическую лаву не где-нибудь, а у подножия итальянского Везувия!

Для столичных инспекторов придумали гениальное оправдание: итальянские корабли идут к нам за зерном пустыми, а балластом для устойчивости в море якобы служат куски неаполитанской лавы, которые город покупает за символические деньги. Однако документы свидетельствуют, что это обходилось городской казне в астрономические суммы. Так одесская мостовая стала самым дорогим доказательством грандиозного распила муниципальных средств.

Война на продажу: интендантский песок и медицинская мафия

Во время Крымской войны Интендантское ведомство превратилось в настоящий мафиозный клан. Крупные одесские подрядчики выигрывали государственные тендеры исключительно благодаря системе откатов высшему генералитету. Этот эпизод вошёл в историю как дело об интендантском песке.

Чтобы искусственно увеличить вес грузов, предприниматели подмешивали в муку мел, гипс и мелкий белый песок, а артиллерийский порох разбавляли угольной пылью или просеянной землёй. Последствия были катастрофическими. Российская артиллерия под Севастополем массово давала осечки. А тысячи солдат погибали от эпидемий и истощения, питаясь сухарями с мелом.

Но самым циничным проявлением стала деятельность госпитальной мафии. В Одессу массово привозили тяжелораненых солдат. Однако матрасы, одеяла, лекарства, хлороформ для анестезии, свежее мясо и вино для раненых продавались на Привозе. А сами солдаты лежали на голых досках в холодных палатах.

Главными организаторами чёрного рынка были сами начальники снабжения и главные врачи госпиталей. Они списывали максимум пайков и лекарств на мёртвые души. Когда в Одессу для спасения ситуации прибыл выдающийся хирург Николай Пирогов, он был просто потрясён.

Осознав масштабы коррупции, Пирогов привлёк к работе сестёр милосердия. Эти женщины круглосуточно дежурили на кухнях, лично взвешивали каждый кусок мяса, контролировали выдачу лекарств и запирали медицинские склады на собственные замки.

Как бельгийцы купили Одесскую думу

В конце XIX века передовые европейские города начали переходить на электрические трамваи. А по Одессе продолжала ездить конка — медленный и неудобный трамвай на конной тяге.

Эксклюзивным правом на трамвайные перевозки владело бельгийское акционерное общество, которое не хотело тратить свои капиталы на строительство электростанций или закупку новых вагонов.

Общественное давление всё же заставило городскую думу объявить международный тендер на строительство электрического трамвая. Но бельгийцы прибегли к беспрецедентному подкупу местных депутатов. Взятки раздавались огромными суммами наличных, пакетами акций самого бельгийского общества и даже обещаниями «тёплых мест» для родственников депутатов.

В итоге бельгийцы бесцеремонно вытеснили из тендера местных конкурентов и предпринимателей из Германии и США. А город потерял право досрочно выкупить предприятие. Тарифы на проезд были искусственно завышены, и мэрия вообще не могла их контролировать. Более того, компания строила линии только там, где это было максимально выгодно ей самой — в центре города и в курортную Аркадию.

Рэкетиры и искусство: как зарабатывали в опере и мэрии

Одесская коррупция проникла даже в сферу высокого искусства. На рубеже веков Одесский городской театр находился под контролем перекупщиков билетов и профессиональных клакёров. Так называли людей, которые за деньги создавали искусственные овации или, наоборот, срывали спектакли.

Кассиры театра действовали в сговоре с перекупщиками. В день ожидаемой премьеры купить билет в официальной кассе было невозможно, зато на ступенях театра их открыто продавали втридорога.

И вот в Одессу приехал всемирно известный Фёдор Шаляпин. На этот раз лидеры клакёров сразу выставили ему прейскурант за успех выступления. Шаляпин возмутился такой наглостью и выставил рэкетиров за дверь.

В ответ мафия организовала показательный срыв спектакля. Тогда певец прервал выступление и обратился со сцены прямо к публике, обвинив полицию в бездействии и покровительстве преступникам.

Но что там театральная мафия, когда главным рэкетиром города становится сам градоначальник!

Знакомьтесь — Иван Толмачёв, одесский градоначальник с 1907 по 1911 год. Толмачёв открыто взял под своё покровительство правых радикалов из так называемого «Союза русского народа». Эти отряды боевиков заходили в конторы на Дерибасовской и Ришельевской и требовали от коммерсантов «взносы на патриотические нужды».

Если предприниматели отказывались платить дань, на следующий день к ним приходила полиция с обыском. Собранные тысячи рублей делили между верхушкой союза и канцелярией градоначальника.

Также Толмачёв шантажировал главного инженера Одессы Михаила Брайкевича, который курировал инфраструктурные проекты. Градоначальник просто блокировал утверждение смет на городское строительство до тех пор, пока подряды не доставались нужным ему дельцам.

Вот так работал административный ресурс сто лет назад! Ничего не напоминает?

Украденная одесская земля

В наше время главным ресурсом города стала сама земля. История туберкулёзного санатория «Белый цветок» — это настоящий эталон жадности и цинизма.

В 1911 году Софья Витте создала общество по борьбе с туберкулёзом. По всему городу девушки собирали пожертвования буквально по копейке. На эти средства по дороге в Люстдорф — нынешнюю Черноморку — приобрели более шести гектаров земли и построили санаторий. Он пережил империю, выстоял в советские времена и стал мощной оздоровительной базой.

Но наступила независимость, а вместе с ней — времена большого земельного дерибана. Сначала в 1994 году мэр Эдуард Гурвиц ликвидировал санаторий «в связи с намерением городской власти разместить на его территории туберкулёзную больницу №1».

Разумеется, этого не произошло. Затем следующий мэр Руслан Боделан обещал построить там детский комплекс и мини-зоопарк. А в 2005 году, когда Гурвиц вернулся в кресло мэра, целевое назначение этой земли изменили под малоэтажную застройку.

Общественность была возмущена, родители учеников шести соседних школ просили сохранить единственный парк в густонаселённом Киевском районе. Но всё оказалось напрасно.

Так город навсегда потерял уникальный парк со столетними деревьями и получил закрытый полупустой коттеджный посёлок для избранных.

Проходят столетия, меняются эпохи, цари, генсеки и мэры, а механизмы теневых сверхприбылей в Одессе остаются неизменными. Меняется лишь товар — от мостовой до бесценных гектаров земли у самого Чёрного моря.

Коррупция не только не исчезла в современную эпоху, но, наоборот, расцвела в Одессе ещё сильнее. Читайте расследование нашего издания «Аренда коммунальной земли по-одесски».

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