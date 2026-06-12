Ключевые моменты:

Укрытие лицея в Бессарабском способно одновременно принять до 900 детей

НМТ для выпускников двух общин провели в четыре сессии

Во время перерывов школьники отдыхали в комнате психологической разгрузки

В этом году НМТ сдавали 170 выпускников Бессарабской и Буджакской общин

На Одесчине НМТ организовали в подземном «городе»

Укрытие Бессарабского лицея — это целый город под школой, который может одновременно принять 900 детей. Автономное электроснабжение здесь работает бесперебойно благодаря мощному генератору, функционирует вентиляционная система. Всё сделано качественно и удобно — санузлы, кабинет для психологической разгрузки, освещение учебных помещений. Есть постоянное водоснабжение (а также созданы значительные запасы воды) и, конечно же, проекторы, ноутбуки, интерактивные доски и интернет.

Выпускники учебных заведений Бессарабской и Буджакской общин проходили НМТ именно здесь в четыре сессии.

По словам Олега Ткаченко, руководителя Бессарабского лицея, для проведения тестирования подготовили три кабинета. В каждом классе тест проходили по 15 выпускников. Таким образом, за один день экзамен сдавали 45 детей. Первая сессия состоялась 1 июня, вторая — 3 июня, третья — 9 июня, а четвёртая — 11 июня.

Дети заходили в укрытие в 9:30 утра, а в 10:00 начинался тест. До 12:00 они сдавали украинский язык и математику. Полчаса отведённого перерыва выпускники проводили в кабинете психологической разгрузки — здесь им предлагали чай, воду, перекусы, а также возможность просто отдохнуть. С 12:30 до 14:30 проходили тесты по истории Украины и предмету по выбору.

К сожалению, с каждым годом выпускников в обеих общинах становится всё меньше. В этом году их было всего 170 на две общины.

— Возможности нашего укрытия таковы, что мы могли бы задействовать больше классов для проведения НМТ и принять детей не только из наших общин. Но мы распределили участников по сессиям так, чтобы было удобнее организовать подвоз школьников из сёл, — объясняет Олег Ткаченко. — Инцидент с проведением НМТ в Одессе, когда дети были вынуждены сдавать тест тринадцать часов, честно говоря, возмутил меня. Как такое вообще возможно, если на обустройство школьных укрытий выделялись огромные средства? И почему за все годы войны детям до сих пор не создали нормальные условия для пребывания и занятий в укрытиях? Я уже не говорю об организации самого НМТ. Не понимаю…

Напомним, что НМТ в Одесской области затянулся до 13 часов — дети сдавали экзамен без воды и отдыха.

А директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко вызвали в Верховную Раду для объяснений по поводу 13-часового НМТ в Одессе.

Читайте также, как проходил НМТ в Балте: Без стресса и срывов: в Балтской общине рассказали, как там проходит НМТ во время войны