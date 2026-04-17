Ключевые моменты:

Жители ЖК «Чудо-город» требуют срочных решений

После атаки РФ на подстанцию ​​в феврале – более 1600 квартир на генераторах.

Электричество всего несколько часов утром и вечером.

20% жителей переехали, предприниматели покинули помещение.

Свет только утром и вечером

В жилом комплексе «Чудо-город» возник конфликт из-за длительных проблем с электроснабжением. Дело в том, что после российской атаки на подстанцию ​​в середине февраля комплекс из более чем 1600 квартир подключили к генераторам. Однако жители возмущались высокими затратами на обслуживание и горючее. После того городские власти Одессы взяли эти расходы на себя.

Но через два месяца жалобы продолжаются. Ведь электричество подают всего несколько часов утром и вечером. Поэтому холодильники не успевают замораживать продукты, а предприниматели вообще покинули арендованные помещения. Кроме того, и владельцы квартир переезжают в другие районы.

«Около 20% людей после отключений просто развернулись и уехали. Закрывают квартиры, снимают жилье в другом месте. С 6 утра ревут генераторы – спать невозможно, а летом кондиционеры не заработают», – отметила председатель УК «Среднефонтанский-19В» Ольга Валентиновна.

Председатель Приморской РГА Марат Королев на встрече с жителями отметил, что к концу лета будет восстановлена ​​трансформаторная подстанция. Правда, жители недовольны такими сроками. Они требуют временного переподключения к другим сетям. Также жители ЖК возмущались принятием комплекса в эксплуатацию без собственной подстанции.

Напомним, в конце февраля, десятки жителей жилого комплекса «Чудо-город» заблокировали движение по улице Среднефонтанской. Причина – отсутствие стабильного электроснабжения после атаки россиян и перевода домов на питание от генераторов.

Источник: “Думская”