Ключевые моменты:

В Одессе жильцы ЖК «Чудо-город» перекрывали улицу Среднефонтанскую.

Люди недовольны работой на генераторах и возможной стоимостью электроэнергии.

Власти заявляют, что подключить ЖК к другой подстанции технически невозможно.

Подстанция «Чумка» разрушена, на ее восстановление потребуется минимум три месяца.

Недовольство жителей связано не только с перебоями света, но и с возможной стоимостью такой электроэнергии. В домовых чатах появилась информация о якобы 7 тысячах гривен в месяц с квартиры. При этом, по словам самих жильцов, расчеты непонятны: неизвестно, из каких показателей площади и потребления они исходят.

Одна из участниц акции заявила, что их секция остается без света уже восьмой день, а официальных разъяснений по срокам и тарифам люди так и не получили. В результате жители требуют «справедливости» и подключения домов к подстанции.

Ситуация осложняется тем, что Среднефонтанская – одна из ключевых транспортных артерий, соединяющих центр города и Киевский район. И в ходе акции протеста между протестующими и водителями неоднократно возникали словесные конфликты. При этом отметим, что часть жителей Киевского района также остается без электроснабжения уже четвертый день.

Заместитель главы Приморской районной администрации Степан Желяско прокомментировал ситуацию на месте. По его словам, возле многоэтажек установлены три мощных промышленных генератора. Они способны обеспечить электроэнергией три секции – это восемь подъездов. Подача света будет осуществляться по графикам, которые сейчас разрабатываются.

Чиновник также подчеркнул, что топливо для работы генераторов будут обеспечивать город и силы ГСЧС.

Напомним, после дроновой атаки в ночь на 9 февраля была фактически разрушена подстанция «Чумка». В ДТЭК заявили о масштабных повреждениях и отметили, что на восстановление объекта может потребоваться не менее трех месяцев.

В мэрии пояснили, что «Чудо-город» невозможно оперативно переподключить к другим источникам питания из-за технических особенностей вводов в доме и высокой нагрузки. Именно поэтому было принято решение бесплатно установить генераторы.

