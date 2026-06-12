Ключевые моменты:

Аналитики считают, что Одесса так и не создала полноценную альтернативу частным перевозчикам

Существующий муниципальный автобусный парк не способен заменить более сотни единиц электротранспорта во время блэкаутов

В городской власти рассматривают закупку электробусов вместо автобусов

Вопрос устойчивости общественного транспорта остается одним из ключевых для Одессы в условиях войны и постоянной угрозы атак на энергетическую инфраструктуру. Согласно городским программам развития транспорта и решениям исполкома, основу пассажирских перевозок в городе по-прежнему составляют трамваи и троллейбусы. Именно поэтому зимние блэкауты 2025–2026 годов стали серьезным испытанием для транспортной системы.

Материал подготовлен на основе анализа специализированного издания о городском транспорте, открытых данных о работе общественного транспорта Одессы, а также комментариев, полученных редакцией «Одесской жизни» от представителей городской власти.

Одесса пережила зиму, но готова ли к следующей?

Прошло почти два месяца с момента восстановления полноценного движения трамваев и троллейбусов в Одессе. Однако дискуссия о готовности города к новым энергетическим кризисам не утихает.

Авторы профильного ресурса «Odesa Mass Transit» обращают внимание, что после завершения кризисного периода количество социальных автобусных маршрутов сократилось более чем вдвое — с тринадцати до шести.

По их мнению, это свидетельствует об отсутствии системных изменений в транспортной политике города.

— Одесса за четыре года полномасштабной войны (и за многие годы до нее) так и не создала адекватной конкуренции частному транспорту, — пишут авторы ресурса.

Почему социальные автобусы не стали полноценной альтернативой

Во время зимних отключений электроэнергии именно автобусы частично взяли на себя перевозку пассажиров. В то же время, как отмечают транспортные аналитики, даже в кризисный период система работала с серьезными трудностями.

Особую критику вызвала организация новых маршрутов.

— Новые маршруты С6 и С10 — очередной пример распыления автобусов по несколько единиц на одно направление вместо создания какой-либо внятной альтернативы, — считают авторы публикации.

Эксперты полагают, что город продолжает опираться преимущественно на частных перевозчиков, не формируя достаточно мощный муниципальный автобусный парк.

Что показал опыт зимних блэкаутов

Главный вывод авторов анализа заключается в том, что Одесса до сих пор не имеет эффективного резервного механизма на случай масштабного обесточивания.

По оценке ресурса, существующий автобусный парк не способен компенсировать остановку электротранспорта.

— 25 «Мерседесов» и «Сканий» не могли и не смогут заменить более 100 трамваев и троллейбусов, — подчеркивают в «Odesa Mass Transit».

В материале также обращается внимание на то, что многие украинские города продолжают получать автобусы в качестве гуманитарной помощи от европейских партнеров, тогда как обновление транспорта в Одессе происходит значительно медленнее.

Какое решение видят в мэрии

«Одесская жизнь» обратилась к городской власти с вопросом, планирует ли город увеличивать автобусный парк с учетом опыта прошлой зимы.

В ответ редакции сообщили, что одним из факторов, влияющих на будущие закупки, стало подорожание нефтепродуктов на мировом рынке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с логистикой через Ормузский пролив.

Именно поэтому в мэрии рассматривают возможность приобретения электробусов вместо традиционных дизельных автобусов.

Впрочем, станет ли этого достаточно для создания резервной транспортной системы на случай новых атак на энергетическую инфраструктуру, пока остается открытым вопросом.

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