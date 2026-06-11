Ключевые моменты:

НМТ в Балтской громаде с начала полномасштабной войны проводят в защищённом укрытии одного из учебных заведений

Перед каждой сессией проверяют техническое оснащение, резервное электропитание, связь и условия безопасности

В Балтскую громаду для сдачи тестирования приезжают выпускники из других громад Подольского района

Ещё в начале вторжения в Балте определили место проведения НМТ

О том, как в громаде организовали проведение НМТ в условиях военного положения, «Одесской жизни» рассказала начальник управления образования, культуры, молодёжи и спорта Балтского городского совета Ольга Бурбела.

Как отметила руководительница, укрытие было введено в эксплуатацию в начале вторжения. Уже тогда было определено, что это учебное заведение станет пунктом проведения НМТ. Поэтому здесь продумано всё: не только обустроено пространство для пребывания и обучения детей во время тревог, но и оборудованы аудитории для проведения тестирования. Укрытие функционирует с соблюдением всех норм безопасности и соответствует всем требованиям.

В этом году сессии стартовали 23 мая. В Балтскую громаду для прохождения тестирования приезжают дети из других громад.

По словам Ольги Бурбелы, проведение НМТ всегда проходит без сбоев. Перед каждой сессией специалисты проверяют работу техники, качество интернета, функционирование генераторов резервного питания. Перед началом тестирования помещения обследуют сотрудники ГСЧС и полиции. О днях проведения экзаменов руководство громады заранее уведомляет энергетиков, чтобы избежать отключений электроэнергии.

В соответствии с требованиями тестирования в помещениях, где проводится НМТ, установлены камеры видеонаблюдения.

— Прежде всего мы заботимся о безопасности детей и о том, чтобы тестирование проходило без срывов и лишнего стресса для выпускников. В результате даже в условиях воздушных тревог дети спокойно выполняют задания в укрытии.

Напомним, что НМТ в Одесской области затянулся до 13 часов — дети сдавали экзамен без воды и отдыха.

А директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко вызвали в Верховную Раду для объяснений по поводу 13-часового НМТ в Одессе.