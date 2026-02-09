Ключевые моменты:

Ночью 9 февраля 2026 года Одессу атаковали российские ударные дроны, один попал в ЖК в Приморском районе, вызвав пожар и разрушения.

Погиб мужчина, еще два человека ранены, пострадали квартиры, автомобили и крыша 24-этажного дома.

Работают экстренные службы и оперативный штаб, жители могут получить компенсацию через программу «єВідновлення».

Сигнал воздушной тревоги одесситы услышали сразу же после полуночи. Сообщалось о движении в сторону Одессы группы ударных БпЛА. И вскоре в городе прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о «прилете» «шахеда» в жилой дом (по информации мониторинговых Телеграм-каналов, речь шла о ЖК «Чудо-город» на улице Среднефонтанской).

По данным Одесской городской военной администрации, в результате ночной атаки погиб 35-летний мужчина, еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, в результате обстрела пострадала 21 квартира. Взрывной волной выбито 39 окон непосредственно в квартирах и 18 – в местах общего пользования.

Помимо этого, огонь уничтожил два автомобиля, еще шесть маши повреждены обломками.

По информации областного управления ГСЧС, в результате атаки возник пожар, горели два автомобиля и газовая труба.

«Повреждены крыша и оборудование на крыше 24-этажного жилого дома, 6 легковых автомобилей, здание фитнес-клуба и остекление окружающих домов. По другому адресу зафиксировано повреждение трехэтажного здания, которое не эксплуатировалось», – отмечают спасатели.

По данным из соцсетей, речь идет о магазине «Автора».

«Коммунальные службы с ночи ликвидируют последствия: закрывают оконные проемы пленкой и убирают территории. Работает оперативный штаб, где одесситы могут подать заявку на получение компенсации по государственной программе «єВідновлення» и материальной помощи из городского бюджета», – отмечают в ГВА.

