Ключевые моменты:

В Аркадии открыли кафе львовской сети «Файні льоди» почти с 50 вкусами мороженого

В меню есть необычные позиции: лосось-кунжут, дор-блю с клюквой, томат-базилик и мороженое с алкоголем

Шарик джелато стоит 70 гривен, что дешевле некоторых локальных премиальных заведений Одессы

Летний сезон традиционно меняет гастрономическую карту Одессы: вместе с открытием пляжей активизируются сезонные кафе, десертные точки и сети мороженого.

В этом сезоне в Аркадии открылось заведение львовской сети «Файні льоди», работающей в формате франшизы в разных городах страны и активно продвигающей гастрономические эксперименты со вкусами мороженого. Гастрономический обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников лично посетил кафе, протестировал несколько позиций из меню, оценил сервис, атмосферу и сравнил новинку с одесскими локальными альтернативами.

Важно! Данный материал не является рекламным и отражает исключительно субъективное мнение и впечатления автора.

«Файні льоди» из Львова

Одесса. Лето. Море. Мороженое. И действительно, сложно представить поход на пляж или завершение обеда без этого прохладного лакомства. Давайте посмотрим, где в Одессе можно попробовать крафтовое мороженое и сколько оно сейчас стоит. А заодно заглянем в новое кафе-мороженое в Аркадии.

В прошлом году в Одессе появились уличные точки продажи мороженого «Файні льоди». В этих небольших витринах можно было найти восемнадцать видов мороженого.

В этом году, накануне пляжного сезона, в Аркадии открылось одноимённое кафе. Оно находится в самом начале Аркадийской аллеи, и в прошлом году на этом месте было другое кафе-мороженое.

«Файні льоди» — ещё одна крупная львовская франшиза, заведения которой можно найти не только в Одессе, но и в большинстве крупных городов страны.

Внутри кафе выглядит очень стильно. Стены и оформление выполнены в белом цвете с серебристо-серыми деталями. Здесь есть несколько столиков на двоих, но все они находятся внутри помещения, а не на улице. Также возле кассы стоят миски с водой для четвероногих, а это значит, что кафе dog friendly.

А что в меню?

Уже с самого утра в кафе много посетителей — семьи с детьми идут на пляж и, конечно же, дети уже хотят получить свою порцию вкусненького.

Кроме мороженого здесь можно взять кофе, сок, минеральную воду и молочный коктейль, который приготовят из любого мороженого, имеющегося в наличии. Что касается самого мороженого, то на витрине представлены классическое джелато, безлактозное, без сахара, с алкоголем и сорбеты.

Всего почти полсотни вкусов — сладкие, кислые, нейтральные, фруктовые, ягодные, сырные и даже такие экзотические, как лосось с кунжутом и томат-базилик. Всё мороженое изготавливается во Львове и доставляется в Одессу специальными рефрижераторами.

Кстати, любой ребёнок может посетить экскурсию на производство во Львове. Такой визит стоит 500 гривен с ребёнка. Сопровождающие взрослые проходят бесплатно.

Как на вкус?

«Файні льоди» известны тем, что периодически выпускают не совсем обычное мороженое. Так, несколько лет назад они сделали мороженое со вкусом борща, а в прошлом году в Одессе я пробовал мороженое из картофеля с укропом и беконом.

Это был довольно интересный опыт, словно пробуешь пюре, случайно попавшее в морозилку, при этом вкус у него был довольно приятно-сливочным. Но почему-то его очень хотелось запить крепким алкоголем или хотя бы заесть горячим борщом.

На этот раз я тоже решил попробовать необычные вкусы. Но, к сожалению, джелато черника-бузина оказалось настолько замороженным, что продавщица не смогла сделать шарик и убрала его из холодильника.

Надеюсь, что и из продажи его тоже уберут, ведь перемороженное мороженое после разморозки теряет свои вкусовые качества. Хотел попробовать томатное мороженое, но, к сожалению, его не оказалось в наличии.

Итак, я взял сырное мороженое с клюквой и лосось с кунжутом, а также кофе, чтобы всё это запить. Стоимость шарика мороженого весом 70 граммов — 70 гривен, американо — 60 гривен.

Сырное дор-блю с клюквой оказалось умеренно сладким с таким же умеренно-кислым вкраплением клюквы.

Мороженое лосось-кунжут немного напомнило замороженную лососевую бутербродную намазку, которую можно найти в ближайшем супермаркете, правда, цвет и вкус у мороженого не такие насыщенно-химические. В мороженом даже попадаются какие-то кусочки. Неужели лосося? Впрочем, сочетание с сырным вкусом оказалось очень удачным и, думаю, понравится всем любителям необычных вкусов.

Одесские альтернативы

Но неужели в нашем городе всё настолько плохо с локальным мороженым? Ответ неутешительный.

Два года назад «Одесская жизнь» писала об одесских кафе Ice Story, где предлагают 35 вкусов.

За это время в Сабанском переулке открылось ещё одно кафе сети. Также заведение поставляет мороженое в рестораны и кафе города. Но, к сожалению, таким размахом, как у львовских коллег, одесситы похвастаться не могут, и за пределами города об этом кафе почти никто не знает. Сейчас стоимость мороженого здесь — 89 гривен за шарик 60–65 граммов.

Несколько лет назад в начале Итальянской улицы открылось кафе Tanu. Это популярное и модное среди молодёжи заведение, больше похожее даже на бар с современным космическим интерьером.

Здесь готовят такое же модное космическое мороженое из классического и альтернативного молока. Стоимость стандартного шарика — 150 гривен. Дополнительно нужно заплатить за рожок: 50 гривен за обычный и 150 гривен — за рожок, покрытый шоколадом внутри. Таким образом, минимальная порция мороженого в рожке обойдётся в 200 гривен. Также в заведении продают конфеты, шоколад, кофе и мороженое в больших объёмах в стильных баночках. А ещё здесь есть сублимированное мороженое. Похоже, в нашем городе это единственное место, где можно попробовать такой десерт.

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