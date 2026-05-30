Ключевые моменты:
- На Привозе появилась первая украинская черешня — цены колеблются от 120 до 220 грн за килограмм.
- Молодой картофель продают по 40–70 грн, а зеленый горошек — до 160 грн за килограмм.
- Клубника остается дорогой, хотя продавцы уже говорят о постепенном снижении цен.
- В рыбных рядах самыми доступными остаются толстолобик и караси — от 50 грн за килограмм.
На одесском Привозе в конце мая уже активно торгуют первыми летними ягодами и молодыми овощами. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на рынке, пообщалась с продавцами и узнала, как изменились цены на популярные продукты. Больше всего внимания покупателей сейчас привлекает черешня — местами ее стоимость достигает 220 гривен за килограмм.
Сладкая как мед
Подходит мужчина к тетке на рынке:
— Ой, а почему у вас черешня по 200, а там, через ряд, по 120?
Продавщица, даже не моргнув:
— Потому что моя — очень сладкая. Как мед!
— Так там тоже написано «сладкая как мед», — говорит покупатель.
Тетка вздыхает, как актриса драмтеатра, и отвечает:
— Эх, сынок… Это у них — цена сладкая как мед. А у меня — вкусовые качества. Разница, как видишь, принципиальная.
А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20-30 грн;
- картофель «молодой» — 40-70 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-170 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-70 грн;
- огурцы — 45-80 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста — 25-40; «молодая» — 30-55 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис — 25-60 грн;
- зеленый горошек — 140-160 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- мандарины — 35-110 грн;
- клубника — 130-180 грн;
- черешня — 120-220 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 40-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Читайте также и сравнивайте:
Клубника на Привозе резко подешевела: что сейчас происходит с ценами в Одессе
Фото автора