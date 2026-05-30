На Привозе появилась первая украинская черешня — цены колеблются от 120 до 220 грн за килограмм.

Молодой картофель продают по 40–70 грн, а зеленый горошек — до 160 грн за килограмм.

Клубника остается дорогой, хотя продавцы уже говорят о постепенном снижении цен.

В рыбных рядах самыми доступными остаются толстолобик и караси — от 50 грн за килограмм.

На одесском Привозе в конце мая уже активно торгуют первыми летними ягодами и молодыми овощами. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на рынке, пообщалась с продавцами и узнала, как изменились цены на популярные продукты. Больше всего внимания покупателей сейчас привлекает черешня — местами ее стоимость достигает 220 гривен за килограмм.

Сладкая как мед

Подходит мужчина к тетке на рынке:

— Ой, а почему у вас черешня по 200, а там, через ряд, по 120?

Продавщица, даже не моргнув:

— Потому что моя — очень сладкая. Как мед!

— Так там тоже написано «сладкая как мед», — говорит покупатель.

Тетка вздыхает, как актриса драмтеатра, и отвечает:

— Эх, сынок… Это у них — цена сладкая как мед. А у меня — вкусовые качества. Разница, как видишь, принципиальная.

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20-30 грн;

картофель «молодой» — 40-70 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-170 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-70 грн;

огурцы — 45-80 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста — 25-40; «молодая» — 30-55 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис — 25-60 грн;

зеленый горошек — 140-160 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-110 грн;

мандарины — 35-110 грн;

клубника — 130-180 грн;

черешня — 120-220 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 40-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Фото автора