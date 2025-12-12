Ключевые моменты:
- 12 декабря Зеленский посетил Купянск, где продолжается зачистка от российских оккупантов.
- Зеленский записал обращение на фоне разрушенной стелы на въезде в город.
- Президент поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск ВСУ и наградил защитников.
- Глава государства подчеркнул успехи ВСУ на Купянском направлении и важность результатов для дипломатии.
На фоне разбитой стелы на въезде в город глава государства записал свое поздравительное видеообращение.
«Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я приветствовал ребят. Благодарю каждого подразделения, всех, кто сражается здесь, всех, кто уничтожает оккупанта», – сказал Зеленский.
Читайте также: Война 12 декабря: Зеленский об американском плане, атака Shahed по Одессе и удар по НПЗ РФ
Также он отметил, что сегодня чрезвычайно важно добиваться результатов на фронте, чтобы Украина могла добиваться результатов в дипломатии.
«Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Благодарю всех наших Сухопутных войск – сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята», – такими словами поблагодарил наших воинов президент и верховный главнокомандующий.
Он поблагодарил воинов за защиту Купянского направления, поздравил их с Днем Сухопутных войск и отметил государственными наградами.
«Когда русские гордятся какими-то выдумками, мы гордимся реальными нашими воинами и достижениями», – подчеркнул Зеленский.
Ранее в этот день командование корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины сообщило об успешном проведении «операции по стабилизации обстановки на Купянском направлении». Отмечалось, что от оккупантов освобождены Кондрашовка, Радьковка и их окрестности, а также ряд кварталов на севере Купянска.
В конце ноября начальник российского генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту РФ Владимиру Путину об оккупации Купянска российскими войсками. В то же время факт оккупации отрицали не только украинские военные – к этому заявлению скептически относились даже российские блогеры-«военкоры».
Как сообщалось ранее, Зеленский прокомментировал сегодняшние атаки РФ на Одесчину.