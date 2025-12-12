Ключевые моменты:

12 декабря Зеленский посетил Купянск, где продолжается зачистка от российских оккупантов.

Зеленский записал обращение на фоне разрушенной стелы на въезде в город.

Президент поздравил бойцов с Днем Сухопутных войск ВСУ и наградил защитников.

Глава государства подчеркнул успехи ВСУ на Купянском направлении и важность результатов для дипломатии.

На фоне разбитой стелы на въезде в город глава государства записал свое поздравительное видеообращение.

«Сегодня – Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске – мы видим. Был, я приветствовал ребят. Благодарю каждого подразделения, всех, кто сражается здесь, всех, кто уничтожает оккупанта», – сказал Зеленский.

Также он отметил, что сегодня чрезвычайно важно добиваться результатов на фронте, чтобы Украина могла добиваться результатов в дипломатии.

«Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны – сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Благодарю всех наших Сухопутных войск – сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята», – такими словами поблагодарил наших воинов президент и верховный главнокомандующий.

Он поблагодарил воинов за защиту Купянского направления, поздравил их с Днем Сухопутных войск и отметил государственными наградами.

«Когда русские гордятся какими-то выдумками, мы гордимся реальными нашими воинами и достижениями», – подчеркнул Зеленский.

Ранее в этот день командование корпуса «Хартия» Нацгвардии Украины сообщило об успешном проведении «операции по стабилизации обстановки на Купянском направлении». Отмечалось, что от оккупантов освобождены Кондрашовка, Радьковка и их окрестности, а также ряд кварталов на севере Купянска.

В конце ноября начальник российского генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту РФ Владимиру Путину об оккупации Купянска российскими войсками. В то же время факт оккупации отрицали не только украинские военные – к этому заявлению скептически относились даже российские блогеры-«военкоры».

Как сообщалось ранее, Зеленский прокомментировал сегодняшние атаки РФ на Одесчину.