Ключевые моменты:

Украина и США усиливают сотрудничество над планом безопасности

В Сумской области погибли 2 женщины, 2 ранены.

Ночная атака Shahed на Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура.

Атака на Ярославский НПЗ РФ.

Потери РФ в сутки.

Зеленский о плане США

Украина и США усилили сотрудничество над тремя основными документами, которые будут формировать архитектуру безопасности и урегулирования после войны.

По словам Владимира Зеленского, американский план предполагает вывод российских войск из частей Харьковской, Сумской областей и участков Днепропетровщины, где они сейчас дислоцируются. Эти пункты еще обсуждают, однако формула Донецкой области не согласована. По Херсонской и Запорожской областям в документе указано, что РФ «не отходит», а стороны остаются на текущих позициях.

Также США предлагают демилитаризованную или свободную экономическую зону без военных. Украина требует справедливого компромисса с эффективным контролем.

Еще в 2022 году отдельные международные предложения предусматривали ограничение ВСУ до 40-50 тысяч человек. Однако этот пункт был пересмотрен. Теперь фиксируется реальная численность — 800 тыс. военных.

Зеленский заявил, что Украина готова к выборам, если на них настаивают США и Трамп, но при прекращении огня на время избирательной кампании.

Враг продолжает атаковать украинские города

11 декабря в Великописаревской громаде Сумской области агрессор сбросил управляемую авиабомбу (КАБ) непосредственно на местный магазин. Удар произошел тогда, когда в магазине находились люди. Погибли две женщины — продавец и жительница громады. Их тела вытащили из-под завалов. Еще одна продавщица, которая была внутри, чудом осталась жива.

Два человека получили ранения. Одна женщина с травмами была госпитализирована — врачи оказывают ей помощь.

Кроме этого, в ночь на 12 декабря на Одессу была очередная атака дронов Shahed. Взрывы повредили энергетическую инфраструктуру, что повлекло за собой отключение света и воды в отдельных районах города.

Ночью атаковали Ярославский НПЗ в РФ

В ночь на 12 декабря был атакован Ярославский нефтеперерабатывающий завод — один из старейших и крупнейших НПЗ России. Добавим, что мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Основная продукция: бензин, дизельное горючее, авиационное керосин, мазут, битум и нефтехимическое сырье.

Завод имеет стратегическое значение, обеспечивая горюче-смазочные материалы, в том числе авиатопливо, для Минобороны РФ.

Также этой ночью в Твери беспилотник атаковал дом по улице Оснабрюцкой, есть пострадавшие.

Потери врага

С 11 по 12 декабря авиация Сил обороны, ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. В сутки Россия потеряла в Украине 1400 солдат.

