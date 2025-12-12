Ключевые моменты:
- Украина и США усиливают сотрудничество над планом безопасности
- В Сумской области погибли 2 женщины, 2 ранены.
- Ночная атака Shahed на Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура.
- Атака на Ярославский НПЗ РФ.
- Потери РФ в сутки.
Зеленский о плане США
Украина и США усилили сотрудничество над тремя основными документами, которые будут формировать архитектуру безопасности и урегулирования после войны.
По словам Владимира Зеленского, американский план предполагает вывод российских войск из частей Харьковской, Сумской областей и участков Днепропетровщины, где они сейчас дислоцируются. Эти пункты еще обсуждают, однако формула Донецкой области не согласована. По Херсонской и Запорожской областям в документе указано, что РФ «не отходит», а стороны остаются на текущих позициях.
Также США предлагают демилитаризованную или свободную экономическую зону без военных. Украина требует справедливого компромисса с эффективным контролем.
Еще в 2022 году отдельные международные предложения предусматривали ограничение ВСУ до 40-50 тысяч человек. Однако этот пункт был пересмотрен. Теперь фиксируется реальная численность — 800 тыс. военных.
Зеленский заявил, что Украина готова к выборам, если на них настаивают США и Трамп, но при прекращении огня на время избирательной кампании.
Враг продолжает атаковать украинские города
11 декабря в Великописаревской громаде Сумской области агрессор сбросил управляемую авиабомбу (КАБ) непосредственно на местный магазин. Удар произошел тогда, когда в магазине находились люди. Погибли две женщины — продавец и жительница громады. Их тела вытащили из-под завалов. Еще одна продавщица, которая была внутри, чудом осталась жива.
Два человека получили ранения. Одна женщина с травмами была госпитализирована — врачи оказывают ей помощь.
Кроме этого, в ночь на 12 декабря на Одессу была очередная атака дронов Shahed. Взрывы повредили энергетическую инфраструктуру, что повлекло за собой отключение света и воды в отдельных районах города.
Ночью атаковали Ярославский НПЗ в РФ
В ночь на 12 декабря был атакован Ярославский нефтеперерабатывающий завод — один из старейших и крупнейших НПЗ России. Добавим, что мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Основная продукция: бензин, дизельное горючее, авиационное керосин, мазут, битум и нефтехимическое сырье.
Завод имеет стратегическое значение, обеспечивая горюче-смазочные материалы, в том числе авиатопливо, для Минобороны РФ.
Также этой ночью в Твери беспилотник атаковал дом по улице Оснабрюцкой, есть пострадавшие.
Потери врага
С 11 по 12 декабря авиация Сил обороны, ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. В сутки Россия потеряла в Украине 1400 солдат.
