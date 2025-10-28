Ключевые моменты:

Родители одесского детсада сообщили в соцсетях, что воспитатели применяли к детям физические наказания.

Мониторинговая группа осмотрела помещения и пообщалась с детьми — признаков насилия не выявлено.

Проблемы в саду все же есть: не хватает персонала, отсутствует медработник и лицензия на медицинскую практику.

Что показала проверка детского сада №224

После публикаций в СМИ о возможном нарушении прав воспитанников в детском саду №224 в Одессе туда выехала мониторинговая группа представительства Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Проверка состоялась 27 октября 2025 года по поручению Марии Поповой.

Специалисты осмотрели все помещения, условия пребывания детей, питание, организацию досуга и медицинское обеспечение. Также они пообщались с детьми, которых родители называли возможными жертвами воспитателя.

По данным мониторинговой группы, дети чувствуют себя спокойно и комфортно, активно играют и идут на контакт. Жалоб или признаков страха у них не зафиксировано.

В отчете также отмечается, что в саду регулярно проводится уборка, сделан ремонт, работают системы вентиляции и пожарной безопасности, есть достаточный запас игрушек, медикаментов и продуктов питания.

Однако проверка выявила несколько организационных нарушений. В учреждении отсутствует медицинский работник, что мешает правильно вести документацию и оказывать первую помощь. Также у детсада нет лицензии на медицинскую практику, а количество воспитателей — недостаточное для нормальной работы.

По итогам проверки подготовлены акты реагирования Уполномоченного ВРУ, которые направят в компетентные органы для устранения выявленных недостатков.

Как сообщила руководитель департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич, в городе проведут свою проверку возможного насилия над детьми с участием правоохранителей. По ее словам, одну сотрудницу детского сада уволят, а другую временно отстранили от работы.

