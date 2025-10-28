Ключевые моменты:

Мужчина создал магазины в Одессе и двух областях, где продавали поддельную одежду, обувь и аксессуары под видом известных спортивных марок.

Заказы принимались через соцсети и мессенджеры, а товар отправляли по почте.

Во время обысков нашли более 23 тысяч единиц подделок, офисную технику и деньги. Общая сумма изъятого — около 33,4 млн грн.

В Одесской области изъяли поддельные товары известных спортивных брендов

В Одесской области сотрудники полиции и детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели масштабную операцию против торговли поддельными спортивными товарами.

Как сообщили в Территориальном управлении БЭБ, 43-летний одессит организовал сеть магазинов, где продавалась контрафактная одежда, обувь и аксессуары под логотипами всемирно известных брендов. Магазины работали не только в Одессе, но и в Николаевской и Винницкой областях.

Товар заказывался из-за рубежа и закупался на оптовых рынках. Затем его продавали через магазины и соцсети, заказы рассылались почтой по всей Украине, а выручку аккумулировали на специальном банковском счете.

Представитель компании, владеющей торговой маркой, обратился в правоохранительные органы с жалобой на незаконное использование бренда.

Во время обысков в офисах, складах и магазинах изъяли более 23 тысяч единиц одежды и обуви, 426,5 тыс. грн наличными, а также офисную технику и черновые записи. Общая стоимость изъятого — около 33,4 млн грн.

Сейчас идет досудебное расследование по статье 229 УК Украины — незаконное использование товарных знаков и фирменных наименований. Следователи устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.